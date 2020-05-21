Мариинский театр покажет оперу "Мертвые души" Родиона Щедрина онлайн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Мариинский театр покажет в четверг в режиме онлайн оперу "Мертвые души" Родиона Щедрина, приурочив это событие к годовщине публикации первого издания поэмы Николая Гоголя. Об этом сообщила пресс-служба театра.

"На mariinsky.tv 21 мая в 19:00 состоится онлайн-показ оперы Родиона Щедрина "Мертвые души". Трансляция приурочена к дате публикации первого издания великой поэмы Николая Васильевича Гоголя, именно в этот день в 1842 году из типографии вышли ее первые экземпляры", - говорится в сообщении пресс-службы. Трансляция будет доступна на платформе mariinsky.tv, в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". После завершения показа видео сохраняется на 24 часа.

Именно с оперы "Мертвые души" в 1978 году началась бспрецедентная по охвату история щедринских спектаклей на сцене Кировского (Мариинского) театра. Знаменитую постановку Бориса Покровского и Валерия Левенталя перенес из Большого театра в Ленинград Юрий Темирканов, который годом ранее осуществил музыкальное руководство московской премьерой. В 2011 году свою сценическую версию "Мертвых душ" создали для Мариинского театра режиссер Василий Бархатов и художник Зиновий Марголин.

Видеохудожники специально повторили для этой постановки маршрут Чичикова от Москвы до Херсона, запечатлев современные спектаклю отечественные пейзажи. Центральным элементом сценографии стала огромная бричка как образ бесконечной русской дороги.

В опере, устроенной наподобие грандиозной портретной галереи, блеснули вокальным мастерством и артистизмом лучшие силы мариинской труппы. Критика по достоинству оценила работы Ларисы Дядьковой (Коробочка), Сергея Семишкура (Ноздрев), Светланы Волковой (Плюшкин), Сергея Алексашкина (Собакевич). Партию Чичикова исполнил Сергей Романов. Спектакль идет под управлением Валерия Гергиева.

По признанию Родиона Щедрина, с Мариинским театром у него сложились по-особому плодотворные и тесные связи. Здесь поставлены почти все его оперы и многие балеты. Два оперных сочинения, "Левша"и "Рождественская сказка", композитор создал специально по заказу своего друга маэстро Гергиева, под управлением которого прозвучали и многие его симфонические произведения. Истории этого многолетнего содружества посвящена виртуальная выставка "Щедрин в Мариинском".