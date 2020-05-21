Потери издателей из-за пандемии могут достичь 15 млрд рублей

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Ситуация в российской книжной отрасли в период пандемии перешла в катастрофическую, убытки книжных магазинов за март и апрель оцениваются в 3,6 млрд рублей, потери издателей в 2020 году составят порядка 15 млрд рублей. Об этом говорится в письме Российского книжного союза, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Текущее положение дел в книжной индустрии вызывает серьезную тревогу за будущее отрасли и сохранение предприятий в сфере книгоиздания, книжной торговли и книжной полиграфии. Ситуация вышла из зоны стабильности и буквально за один-два месяца перешла в катастрофическую <…> Убытки издателей за март-апрель 2020 года составили около 2,3 млрд рублей, убытки книжных магазинов за этот же период - 3,6 млрд рублей. Доходов в апреле и мае у издателей и книжных магазинов практически нет, но есть затраты на зарплату, аренду и проценты по кредитам, которые необходимо выплачивать", - говорится в письме.

Как уточнили в союзе, одной из главных проблем книжного рынка в период карантина является закрытие книжных магазинов, на долю которых приходится 70% всего книгораспространения. Интернет-магазины розничных продавцов книг не смогли восполнить потери от продаж, составив лишь 5% от планируемой суммы.

Книгоиздание, оптовая продажа книг не включены в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики, соответственно, они не получают мер поддержки, необходимых для восстановления жизнедеятельности предприятий, подчеркнули в союзе.

"Итоги проведенных опросов показали, что 82% издателей полностью приостановили выпуск книг на период апрель-май, 43% издателей отказались от трети запланированных на 2020 год книжных новинок. С марта 2020 года, из-за вынужденного закрытия книжных магазинов российские издатели ежемесячно теряют около 70% дохода. Закрытие книжных магазинов фактически парализует работу всей книжной индустрии: писателей, издателей, полиграфических предприятий. Ожидаемые потери издателей книг по оптимистичным оценкам составят в текущем году 25% от выручки (примерно 15 млрд рублей)", - отмечается в письме.

Российский книжный союз, Ассоциация книгоиздателей России, Ассоциация книгораспространителей России просят правительство РФ дополнить перечень пострадавших от пандемии отраслей экономики книжной, включив в него издательскую деятельность, торговлю книгами, газетами, журналами, полиграфическую деятельность. "Хотелось бы, чтобы правительство РФ распространило меры комплексной поддержки на все организации книжной отрасли вне зависимости от отнесения или не отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства", - подчеркивается в документе.