Третьяковка откажется от офлайн-билетов и наличных денег после открытия

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея планирует отказаться от продажи билетов в кассе и расчета наличными в магазине и кафе при музее после открытия для посетителей. Об этом сообщила ТАСС в понедельник заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи по развитию Татьяна Мрдуляш.

С середины марта федеральные учреждения культуры закрыты для посетителей из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса. На прошлой неделе министр культуры Ольга Любимова заявила, что музеи смогут открыться для индивидуальных посетителей не раньше середины июля при условии постепенного снятия ограничений с 1 июня. Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова сообщала, что музей надеется открыть с 10 июля выставку "Ненавсегда", посвященную эпохе застоя.

"Мы переведем продажу билетов исключительно в онлайн. В музее будет работать одна дежурная касса для каких-то форс-мажорных обстоятельств. Но тем не менее для покупки билетов в музей нужно будет воспользоваться онлайн-продажей. На первое время по рекомендации планируем отказаться от использования наличных денег в кассе, магазине и кафе музея. Хотим сделать только оплату картами, с возможностью дезинфекции всех аппаратов, терминалов", - рассказала Мрдуляш.

Также билеты будут продаваться по сеансам, чтобы регулировать число посетителей в музее. "Мы рассчитываем, сколько людей будет в музее, и в соответствии с этим выкладываем билеты на сеанс. Понятно, что мы закладываем и какое-то количество билетов для людей, которые имеют право внеочередного прохода в музей в связи с правом, которое им дает закон, или в соответствии с нашими программами. Например, "Друг Третьяковки", - добавила собеседница агентства.

Будет существенно увеличена частота уборок пространств галереи, а также ведутся закупки индивидуальных средств защиты для сотрудников. В некоторых пространствах (там, где это необходимо и возможно) будут установлены специальные стекла.

"Что касается наших посетителей, мы хотим, чтобы им в музее было, с одной стороны, максимально комфортно, но и в то же время максимально безопасно. Мы будем всех просить приходить в средствах индивидуальной защиты - в масках и перчатках. Это общее требование в Москве для посетителей в общественных местах, и мы надеемся, что оно найдет понимание у наших посетителей", - сказала Мрдуляш.

Безопасные маршруты

В некоторых залах будут сделаны односторонние маршруты, чтобы соблюдать социальное дистанцирование и развести потоки посетителей. "Где-то одностороннее движение невозможно организовать, там мы разведем людские потоки, условно говоря, по одной стене - в одну сторону, по другой - в другую", - уточнила собеседница агентства.

В галерее уже разработана и реализуется новая навигация. "Мы очень внимательно относимся к нашим зданиям и заботимся о них, поэтому где можно нанести пленку, там мы наносим. Или используем какие-то напольные решения. Где нельзя - пользуемся временной навигацией, настенной, на временных носителях. У нас хорошие специалисты внутри музея по навигации, мы уже разработали визуальный язык, визуальные решения и сейчас работаем над тем, как их размещать в соответствии с новыми разработанными маршрутами", - рассказала заместитель генерального директора галереи.

Забота о детях и людях старшего возраста

"Каждый музей сталкивается с детьми. И, с одной стороны, мы их очень любим и приветствуем, а с другой - постоянно работаем над тем, чтобы они соблюдали правила. Потому что, конечно, ребенку не только дистанцию 1,5 метра соблюдать тяжело, ему тяжело тихо себя вести, не бегать, не прыгать, не трогать картины руками. Конечно же, мы здесь рассчитываем на помощь родителей и тех, кто приводит детей в музей", - сказала Мрдуляш.

По ее словам, летом количество посетителей с детьми всегда меньше из-за каникул. "Думаем, что после такого долгого периода дистанционного обучения и [из-за] наступающих сейчас каникул детей в городе будет мало. И среди наших посетителей тоже. К осени уже будет какое-то понимание, как мы работаем дальше, и у родителей с детьми за это время выработаются новые привычки", - добавила собеседница агентства.

В связи с эпидемиологической ситуацией в РФ было принято решение об оформлении электронных больничных листов работающим россиянам старше 65 лет. В Третьяковской галерее, как и в большинстве музеев, среди сотрудников есть люди старшего поколения.

"Все, кто работает не с посетителями (научные сотрудники, хранители), у них довольно большие возможности в современном мире работать удаленно. И они очень оперативно перешли на удаленную работу и используют все самые современные средства коммуникации для работы из дома. Это, конечно, большое спасение. Понятно, что в научных отделах люди старшего поколения - это наш костяк, без них, конечно же, наша работа сильно бы потеряла в качестве", - рассказала Мрдуляш.

Сложнее обстоит ситуация с сотрудниками старше 65, которые работают непосредственно с посетителями. "Если сейчас музей закрыт и они не должны ходить на работу, то когда музей откроется, скорее всего, им все еще будет очень небезопасно находиться в общественных местах, в том числе в музеях. Конечно, здесь мы ориентируемся на рекомендации Минздрава и Роспотребнадзора. Если сотрудникам старше 65 будут продлевать больничные, то они будут на них оставаться, как сейчас", - добавила она.