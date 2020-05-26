Александр Городницкий подготовит новый поэтический сборник, написанный во время пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Один из основоположников жанра бардовской песни в России и автор гимна Эрмитажа "Атланты", поэт и ученый Александр Городницкий выпустит новый цикл стихов "Пандемия", посвященный в том числе врачам, борющимся против коронавируса. Об этом он сообщил во вторник на онлайн пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС.

"Во время пандемии я продолжаю работать. За эти два с половиной месяца я написал достаточно много стихов. Целый цикл, который называется "Пандемия", начинается стихотворением "Карантин", - сказал Городницкий.

Фонд Александра Городницкого проводит фестиваль "Все начинается с детства" в поддержку авторской песни в Санкт-Петербурге. Его итоги должны были подводиться в мае, но из-за эпидемиологической ситуации гала-концерт перенесен на 29 октября. Традиционное выступление "Атланты держат небо…" на ступенях Эрмитажа, обычно приуроченное к Дню города, 27 мая, также перенесено на более поздний срок.

Из-за ситуации с коронавирусом в Петербурге не состоялась презентация сборника исторических стихотворений, который поэт собирал всю жизнь. "Я написал за свою жизнь около 600 стихотворений и пару поэм, посвященных отечественной истории. Все должно было сейчас выйти, но зависло", - отметил Городницкий. Поэт рассказал также о выпуске диска новых песен "Пока звенит струна", документальном фильме "Струна и слово и о готовой к печати книге "Дорога к Пушкину" - работа над ними завершилась во время карантина.

Александр Городницкий - один из основоположников жанра авторской песни в России, первый лауреат Госпремии имени Булата Окуджавы, вручаемой с 1998 года. Городницкий - автор более 30 книг стихов, песен и мемуарной прозы и нескольких десятков дисков с авторскими песнями. Песня Городницкого "Атланты" считается неофициальным гимном Санкт-Петербурга, а с 2018 года имеет статус официального гимна Государственного Эрмитажа. Городницкий известен также как ученый-океанолог. Он является доктором геолого-минералогических наук, профессором.