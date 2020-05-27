В MyBook рассказали, какие книги россияне чаще всего дочитывают до конца

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Российские пользователи книжного сервиса MyBook чаще всего дочитывают до конца любовные романы, фэнтези и детективы. В десятку самых популярных авторов вошли Мария Метлицкая, Татьяна Устинова, Дарья Донцова и другие. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе MyBook.

"Крупнейший книжный сервис по подписке MyBook, который входит в группу компаний "ЛитРес", проанализировал данные за последний год и выяснил, какие книги россияне чаще всего дочитывали и дослушивали до конца. <…> Среди жанров абсолютные лидеры по дочитываемости - любовные романы, фэнтези и детективы", - рассказали в сервисе.

Согласно исследованию, проведенному специалистами MyBook, любовный роман Марии Метлицкой "В четверг - к третьей паре" прочли до конца 67% пользователей, книгу "Как я встретила вашего папу" Стеллы Грей - 64,4%, "Спасти диплом, угнать дракона" Надежды Мамаевой - 64,3%. В десятку авторов, произведения которых дочитывали пользователи, вошли также Татьяна Устинова, Дарья Донцова, Агата Кристи. Кроме того, в топ-20 попали два классических произведения - "Письмо к женщине" Сергея Есенина и рассказ "О любви" Антона Чехова.

"По дослушиваемости первое и второе место у нон-фикшн литературы у бизнес-книг и книг по психологии, третье - у детективов. <…> В топ-3 произведений оказались "Правила богатства. Уоррен Баффет" Уоррена Баффета, его дослушали 63% пользователей, "Дневник Стива, застрявшего в Minecraft" с результатом в 58% и "Илон Маск. Правила успеха" Джона Гришэма, с которым до самой последней строчки не могли расстаться 42% слушателей", - добавили в сервисе. Только одна классическая книга вошла в топ-30, ей стал роман "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова.

Как уточнили в сервисе, количество пользователей, которые слушают аудиокниги, в первом квартале 2020 года увеличилось в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В исследовании учитывались книги, которые за последний год прочитали или прослушали до конца более 1 тыс. пользователей. Всего проанализировали около 800 тыс. профилей.