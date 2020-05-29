Театр Армии закрывает сезон онлайн-премьерой сериала о коронавирусе "Полтора метра"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Центральный академический театр Российской Армии (ЦАТРА) в условиях ограничительных мер из-за пандемии коронавируса завершает юбилейный, 90-й по счету сезон онлайн-премьерой специально снятого мини-сериала "Полтора метра", пилотный выпуск которого будет показан в пятницу на YouTube-канале театра. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЦАТРА.

"Два последних месяца артисты и зрители провели в самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Пока деятели театра и кино переживают из-за отсутствия работы, драматург Игорь Афанасьев написал пьесу "Полтора метра", а народные артисты России Артем Каминский и Ольга Богданова, а также Алена Губанова, Тимур Еремеев, Андрей Пойдышев и Диана Борина приняли участие в съемках мини-сериала по этой пьесе", - рассказали в пресс-службе.

По словам собеседницы агентства, в качестве режиссера была приглашена Яна Стародуб-Афанасьева, в качестве операторов, осветителей и звуковиков выступили специалисты театра. "При минимуме технических возможностей, используя театральное оборудование, костюмы и декорации театра, группа приступила к съемкам. Пилотный выпуск выйдет 29 мая на YouTube-канале ЦАТРА, новые серии хронометражем до 15 минут будут выходить раз в неделю, всего их будет восемь", - проинформировала представитель пресс-службы.

Сериал о коронавирусе

Она уточнила, что действие сериала начинается 31 марта 2020 года. Согласно сценарию, Дмитрий Сергеевич Румянцев, советник по экономическим вопросам правительства РФ (народный артист России Артем Каминский) живет в престижном подмосковном анклаве в ожидании значимого карьерного приема в Кремле и возвращения семьи из-за границы последним авиарейсом для туристов. Вместо заболевшей домработницы жилье должна привести в порядок сотрудница клининг-сервиса Алина (Алена Губанова).

"Плохое самочувствие Румянцева вынуждает Алину вызвать врача. Волею обстоятельств и хозяин дома, и молодая симпатичная девушка подписывают обязательство о самоизоляции в доме Румянцева", - приоткрыла сюжет представитель пресс-службы. Она отметила, что герои симпатизируют друг другу, но тщательно соблюдают дистанцию, заявленную пандемией коронавируса - полтора метра. И тут возвращаются из-за границы жена хозяина дома Ольга (народная артистка России Ольга Богданова) и сын Кирилл (Тимур Еремеев).

Автор пьесы "Полтора метра" Игорь Афанасьев убежден, что сейчас "де-юре миром правит коронавирус, а де-факто по-прежнему любовь". "Пьеса об этом, - подтвердил драматург. - А еще о том, какую внутреннюю свободу и истинность может подарить опасность, угрожающая всему человечеству. Думаю, многие в героях нашего сериала смогут узнать себя".

Свой взгляд на онлайн-сериал в условиях пандемии выразила также режиссер Яна Стародуб-Афанасьева. "Если зритель не может прийти в театр, тогда театр придет к зрителю, - сказала режиссер. - Эта мысль материализовалась в нашем формате мини-сериала: минимум технических возможностей, максимум любви к зрителю и желания встретиться с ним".

Итог подвела заместитель директора ЦАТРА Милена Авимская. "Для нашего театра сезон был юбилейным, но пандемия едва не помешала нам достойно его завершить", - поделилась она. "Вспоминая фразу Конфуция: "Вместо того, чтобы клясть темноту, лучше зажечь одну маленькую свечу", мы решили не унывать и попробовать новую для театра форму жизни - съемку мини-сериала, теперь верим в успех и достойное завершение театрального сезона", - заключила замдиректора Театра Армии.