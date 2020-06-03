В Москве начали принимать заявки на конкурс "Музыка в парках"

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Московский продюсерский центр при столичном департаменте культуры возобновил прием заявок на участие в конкурс "Плейлист #Мосартист | Музыка в парках", прерванный ранее из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе учреждения.

"Московский продюсерский центр открывает сбор заявок на участие в новом летнем сезоне проекта "Плейлист #Мосартист | Музыка в парках". Уверены, что за период самоизоляции артисты не только запаслись вдохновением, но и создали огромное количество творческого контента. Мы приглашаем к участию и инструменталистов, и вокалистов. Важно, чтобы треки были качественные, легкие и летние. Сбор заявок продлится до 21 июня", - приводят в сообщении слова директора Московского продюсерского центра Андрея Петрова.

По словам организаторов, конкурс включает в себя три этапа. Первый этап - сбор заявок на участие. Заполнить анкету можно на сайте Московского продюсерского центра. "На втором этапе эксперты Моспродюсера будут выбирать финалистов. А на третьем этапе состоятся заочные прослушивания, где жюри выберут треки-победители", - пояснили в пресс-службе. Эксперты будут оценивать треки по трем основным критериям: качество, оригинальность и "летнее" настроение композиции.

В состав жюри заочного этапа входят представители Моспродюсера и партнеры проекта. Среди них Warner/Chappell Music Russia, "Яндекс.Музыка", "М.А.М.А. Музыкальная академия Матвиенко". По условиям конкурса, 1 июля будут оглашены имена победителей.

"Плейлист #Мосартист | Музыка в парках" - это проект, созданный Московским продюсерским центром при поддержке департамента культуры, совместно с Мосгорпарком и Яндекс.Музыкой. Впервые он был запущен в мае 2016 года и привлек порядка тысячи заявок от музыкантов.