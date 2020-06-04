Музтеатр им. Станиславского и Немировича-Данченко досрочно закроет сезон 15 июня

МОСКВА, 4 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Московский академический Музыкальный театр (МАМТ) имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко в условиях ограничительных мер в связи с распространением коронавируса досрочно завершит свой 101-й по счету сезон 15 июня. Об этом сообщил ТАСС в четверг генеральный директор театра Антон Гетьман.

"Мы должны были закрыться 21 июля. Но поскольку в соответствии с указом мэра Москвы с 17 марта в связи с коронавирусной пандемией деятельность всех столичных театров была приостановлена, мы решили не продлевать простой и объявить о досрочном закрытии 101-го театрального сезона с 15 июня. Все ранее запланированные до конца июля спектакли отменены", - сказал Гетьман.

По его словам, коллектив театра (а это 1,1 тыс. человек) уйдет в очередной отпуск с 29 июня. "После окончания отпуска при наличии всех необходимых разрешений мы надеемся начать классы, уроки, занятия и репетиционную работу, необходимую для восстановления спектаклей. Планируем, что август будет очень напряженным репетиционным месяцем. И в сентябре, если с эпидемиологической обстановкой все будет в порядке, откроем 102-й театральный сезон", - предположил гендиректор МАМТ.

Гетьман также поделился своим мнением относительно "шахматной" рассадки зрителей. "Я знаю, что этот вопрос обсуждался с федеральными театрами, - сказал он. - Но я убежден, что такой способ рассадки не может служить действенной мерой безопасности".

"К тому же, в нашем случае надо учесть специфику музыкального театра. Ведь мы даже музыкантов оркестра не можем рассадить на безопасном расстоянии. Это опасный путь, это самообман", - считает руководитель МАМТ.

"Есть еще экономический подход", - продолжил он. "Наш зал, рассчитанный на 1 062 места, при "шахматной" рассадке способен вместить только 460 зрителей, что меньше половины нашей обычной зрительской аудитории. А это значит, что экономика театра просто обрушится, поскольку гонорарная выплата артистам существенно превысит доходы и будет генерировать только расходы", - пояснил гендиректор МАМТ.

Ущерб и надежды

Он сообщил, что за три месяца вынужденной самоизоляции (с 17 марта до 21 июля) убытки Театра имени Станиславского и Немировича-Данченко составят порядка 250 млн рублей.

"Мы не показали 93 спектакля. Не выпустили несколько премьер, в числе которых "AUREA/Золотое сечение" - одноактный балет в постановке Гойо Монтеро (мировая премьера должна была состояться 28 марта), опера Вебера "Вольный стрелок", "KAASH" в хореографии Акрама Хана, опера Пьетро Антонио Чести "Оронтея". У нас отменились апрельские гастроли балетной труппы в Париж, гастроли в Китае в сентябре этого года также не состоятся", - констатировал гендир МАМТ.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на неполучение доходов, финансовое положение театра остается стабильным.

"Благодаря поддержке мэра Москвы Сергея Собянина и департамента культуры правительства Москвы нам выделено дополнительное финансирование. Мы направляем эти средства в качестве доплаты в целях сохранения заработной платы в связи с отменой спектаклей в апреле и мае тем, чьи доходы напрямую зависят от проката и существенно пострадали за прошедшие месяцы. Деньги будут выплачены в конце этой недели вместе с заработной платой за вторую половину мая", - заявил Гетьман.

"Сейчас мы заканчиваем согласование планов работы коллективов в августе и проекта репертуара сентября, октября и ноября 2020 года, после чего, согласовав все детали, будем готовы открыть продажу билетов", - проинформировал гендир МАМТ.

Гетьман не скрыл, что всерьез думает о ценовой политике. "Ни о каком повышении цен речи быть не может, скорее это уйдет в сферу понижения. Первые две-три недели продаж укажут единственно верную позицию", - считает он.

Работа онлайн продолжится

Руководитель МАМТ уделил внимание и работе театра в режиме онлайн, которая, по его словам, продолжится и во время летнего "антракта", хотя, возможно, будет не столь активной, как сейчас.

Гетьман напомнил, что работа в режиме онлайн началась в МАМТ 27 марта, в Международный день театра. "В этот день мы вместе с онлайн-кинотеатром Okko выложили в сеть свои спектакли для бесплатного просмотра. Первыми стали наши популярные оперные спектакли "Пиковая дама", "Хованщина", "Медея", "Война и мир". За ними последовали "Жизель" в редакции Лорана Илера, "Серенада" Джорджа Баланчина, наша легендарная "Эсмеральда" в постановке Владимира Бурмейстера, балеты проекта "Точка пересечения", которые увидеть в театре довольно проблематично, так как они идут всего несколько дней в рамках проекта", - перечислил гендир МАМТ.

"Мы дали в сеть и нашу "Итальянку в Алжире" с премьерным составом исполнителей, то есть то, что в театре уже не услышать, - отметил он. - Наши зрители и слушатели смогли увидеть и услышать ведущих оперных и балетных солистов труппы".

Не забыл Гетьман и о выставке к 9 мая. "К юбилею Победы наш экспозиционный отдел открыл потрясающую выставку, посвященную работе театра в годы войны. Ведь наш театр не уезжал в эвакуацию, а всю войну работал в Москве. Конечно, выставка планировалась вполне реальной, но пока она вышла в виртуальном формате", - поделился руководитель МАМТ.

По его словам, все месяцы изоляции самым активным образом работал образовательный проект "Студия". "Руководитель "Студии" Алиса Спирина вместе со своими коллегами провели какое-то невероятное количество мероприятий, работая постоянно: в онлайн-формат перешли такие популярные проекты, как, например, "Знакомство с профессией", лекции известных музыковедов и театроведов. Все мероприятия пользовались огромной популярностью в сети. А с 1 июня у нас начал работать дискуссионный "Музыкальный клуб" для подростков и их родителей. Он проходит с использованием Zoom-формата. Это потрясающий опыт", - оценил Гетьман.

"В принципе наша онлайн-жизнь в эти месяцы стала и вызовом, и новым опытом. Мы поняли, что какие-то форматы онлайн-работы нужно совершенствовать и переосмысливать, какие-то продолжать использовать и в послепандемической жизни, потому что они дали хорошие результаты", - заключил гендиректор МАМТ.