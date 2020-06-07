Швыдкой заявил, что нормы переноса зрелищных мероприятий не нарушат права зрителей

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Новые правила возврата и обмена билетов на перенесенные из-за пандемии концерты и спектакли не будут нарушать права зрителей. Такое мнение в беседе с ТАСС в воскресенье высказал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое вносит изменения в порядок отмены, замены либо переноса мероприятия, в том числе в части порядка и сроков возмещения стоимости билетов, абонементов и путевок в случае угрозы возникновения отдельных чрезвычайных ситуаций, а также введения режима повышенной готовности и чрезвычайной ситуации. Так, при переносе сроков мероприятия организатор может объявить новую дату в течение полугода после снятия режима ограничений. В этом случае он вправе предложить покупателю посетить перенесенное мероприятие по ранее приобретенному билету или обменять его на ваучер. Если в течение полугода не была объявлена новая дата, то мероприятие считается отмененным, посетитель может запросить возврат денежных средств за билет или ваучер.

"Постановление не ущемляет права зрителей прежде всего потому, что предлагается не простой возврат денег, а некий ваучер, который позволит зрителям получить то, на что они рассчитывали, но несколько позже", - сказал Швыдкой.

Спецпредставитель президента отметил, что это касается и выступлений иностранных исполнителей: "Обычно эти исполнители приезжают в Россию в рамках больших мировых турне, и сегодня они меняют графики гастролей. Подавляющее большинство из них приедет в Россию через какое-то время. Это постановление вовсе не означает, что вместо Rolling Stones вы получите билет на концерт Стаса Михайлова".

"Если говорить о нашем театре, то мы предлагаем зрителям бессрочный билет, по которому они получат право посещения того же самого спектакля, даже с улучшенной категорией зрительских мест. Думаю, что такой подход устраивает всех - и публику, и организаторов театральных и концертных мероприятий", - добавил худрук Театра мюзикла.

По его словам, постановление правительства стало серьезным шагом навстречу организаторам концертов и театральным организациям. "Возврат билетов, особенно если они были проданы на значительные суммы, - это самый короткий путь к банкротству. Для негосударственных организаций, которые занимаются проведением концертов на больших площадках, и негосударственных театров действовавшие до этого правила возврата билетов были бы смертельным приговором", - считает он.