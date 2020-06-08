В Москве завершена реставрация фасадов доходного дома купца Василия Быкова

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Масштабная реставрация фасадов доходного дома на 2-й Брестской в Москве, построенного в 1909 году по инициативе купца второй гильдии Василия Быкова, завершена. В 2009 году в доходном доме произошел пожар, а в 2013 году началась комплексная реставрация и противоаварийные мероприятия, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия, распространенном в понедельник.

"Подошла к завершению масштабная реставрация фасадов доходного дома по адресу: 2-я Брестская улица, дом 19/18, строение 1, с отреставрированных фасадов дома купца Быкова сняли леса. После пожара в 2009 году здание находилось в аварийном состоянии: огонь уничтожил кровлю и часть деревянных перекрытий, были повреждены интерьеры, выгорела часть четвертого этажа. Начиная с 2013 года реставраторы вернули исторический облик тянутому лепному декору, воссоздали элементы убранства, декора аттиков и парапетов, восстановили утраченные части штукатурки наружных стен, устранили следы пожара", - говорится в сообщении.

В начале XX века на первом этаже доходного дома Быкова находились конторы и магазины, на трех других - большие четырех- и пятикомнатные квартиры. При возведении дома известный архитектор Лев Кекушев применил передовые для того времени технологии строительства, например, использовал железобетонные перекрытия вместо деревянных. Кроме того, дом был оснащен канализацией, горячей водой и паровым отоплением, отмечает пресс-служба.

На сегодняшний день продолжаются отделочные работы в помещениях: укладка паркетной доски, установка подоконников, штукатурка и окраска стен. Ведется монтаж архитектурной подсветки. Окончательно работы будут завершены осенью 2020 года.