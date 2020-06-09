Театральный фестиваль "Толстой" в Тульской области в 2020 году отменили из-за пандемии

ТУЛА, 9 июня. /ТАСС/. Проведение пятого международного театрального фестиваля "Толстой", который должен был пройти в музее-усадьбе "Ясная Поляна" с 1 по 5 июля, отменили из-за пандемии коронавируса. По решению оргкомитета он перенесен на июль 2021 года, сообщила во вторник пресс-служба правительства Тульской области.

"Запланированный в этом году международный театральный фестиваль "Толстой" по решению оргкомитета фестиваля будет перенесен на июль 2021 года", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

По данным пресс-службы, о переносе даты проведения фестиваля стало известно во вторник на совещании по проведению в регионе культурных мероприятий в онлайн-формате, которое провел губернатор Алексей Дюмин. "В новом формате мы уже провели на достойном уровне самый важный и значимый для нас праздник - День Победы. С учетом опыта и ресурсов, которые у нас есть, мы можем переформатировать наши традиционные мероприятия", - приводит пресс-служба слова губернатора.

Ранее сообщалось, что из-за опасности распространения коронавируса культурно-просветительский марафон "Тульский кремль и города Большой засечной черты", приуроченный к празднованию 500-летия кремля, проведут с 1 июня по 30 августа в режиме онлайн.

В пресс-службе отметили, что на совещании первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев предложил перенаправить средства, заложенные на проведение ряда летних мероприятий, на оборудование и подготовку экспозиций в реставрируемых к юбилею кремля зданиях. "В рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля продолжается реставрация объектов в Музейном квартале Тулы и в малых исторических городах, входивших в состав засечной черты <...> Все объекты будут закончены в срок. В Музейном квартале помимо хорошо знакомых тулякам федеральных музеев - "Ясная Поляна", "Куликово поле" и "Поленово", будет открыт филиал Государственного исторического музея", - добавили в пресс-службе.

О фестивале

Впервые театральный фестиваль "Толстой" прошел в 2016 году, идея его проведения принадлежит губернатору Тульской области Алексею Дюмину. В 2017 году фестиваль приобрел международный статус, в 2019 году вошел в топ-200 лучших культурных событий в РФ. Свои постановки на нем представляли театральные коллективы из России, Абхазии, Болгарии, Латвии и Китая. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры России, правительства Тульской области и Госкорпорации "Ростех".