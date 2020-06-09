Тимур Бекмамбетов спродюсирует пять screenlife-фильмов в партнерстве с Universal Pictures

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Голливудская студия Universal Pictures выпустит пять картин в формате screenlife, продюсером которых выступит Тимур Бекмамбетов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании Bazelevs.

"Одна из крупнейших кинокомпаний мира Universal Pictures подписала соглашение с российским режиссером Тимуром Бекмамбетовым. Согласно контракту, голливудская студия выпустит пять кинокартин, спродюсированных Бекмамбетовым в формате screenlife - когда действие фильма целиком разворачивается на экранах компьютера или смартфона", - рассказали в пресс-службе.

Бекмамбетов отметил, что хочет доказать универсальность формата screenlife, который, по его словам, подходит для работы в самых разных жанрах. Как уточнили в компании, студия ранее выпустила режиссерский дебют Бекмамбетова в Голливуде - боевик "Особо опасен" с Анджелиной Джоли и Морганом Фрименом в главных ролях, а также вложилась в производство первого screenlife-фильма "Убрать из друзей", который он спродюсировал.

"Оригинальный сторителлинг и технологическая креативность Тимура Бекмамбетова и команды Bazelevs делают его screenlife-фильмы по-настоящему актуальными и органичными. Мы рассчитываем на продолжение успешного партнерства", - отметила председатель Universal Filmed Entertainment Group Донна Лэнгли.

Кинокомпания Бекмамбетова на данный момент работает над производством нескольких screenlife-фильмов, в том числе, над продолжением триллера "Поиск", экранизацией пьесы Шекспира "Ромео и Джульетта" и вариацией на тему романа Герберта Уэллса "Война миров".