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Лещенко, Розенбаум, Арбенина примут участие в концерте "Мы вместе!" на Красной площади

Зрителями будут волонтеры, которые уже прошли тесты на коронавирус

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Лев Лещенко, Николай Басков, Александр Розенбаум, Григорий Лепс и другие исполнители выступят 12 июня, в День России, на праздничном концерте "Мы вместе!" на Красной площади. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе холдинга ВГТРК, выступающем организатором концерта.

Вести концерт будут Мария Ситтель и Дмитрий Губерниев.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ВГТРК, "зрителями будут волонтеры, которые уже прошли тесты на коронавирус". Среди требований безопасности необходимость соблюдать дистанцию не менее двух метров. Приглашенные артисты будут сдавать тесты во время подготовки к концерту, уточнили в пресс-службе.

Среди артистов, которые поздравят россиян с праздником, - Олег Газманов, Валерия, Игорь Николаев, Ильдар Абдразаков, Елисей Мысин, Тамара Гвердцители , Игорь Крутой, Диана Арбенина, Леонид Агутин и другие.

Транслировать концерт будет телеканал "Россия-1", начало в 20:40.

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