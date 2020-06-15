Хаматова, Раппопорт и Исакова сыграют в фильме "Они" об анонимных интернет-угрозах

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Съемки триллера "Они" с Чулпан Хаматовой, Ксенией Раппопорт и Викторией Исаковой об успешных женщинах, которые подвергаются преследованию и шантажу в интернете, планируется начать осенью. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

"В России готовятся к съемкам первого женского триллера под названием "Они", исследующего тему преследования и психологического давления на женщин так называемыми инцелами (представители радикального интернет-сообщества мужчин, которых объединяет идея вынужденного целибата - прим. ТАСС). <...> Съемки картины планируют начать осенью", - рассказали в пресс-службе.

Режиссером выступит Елена Хазанова, создательница фильма "Один вдох", основанного на истории чемпионки мира по фридайвингу Натальи Молчановой, которая погибла при погружении в 2015 году. Роли в триллере "Они" исполнят Хаматова, Раппопорт, Исакова.

Сюжет картины расскажет о трех успешных женщинах, которые становятся лауреатами престижной премии "Персона года" в разных категориях. После награждения они получают анонимное сообщение с требованием рассказать о себе правду, поскольку каждая из них скрывает о себе некоторые неприглядные факты.

"В фильме незримо присутствует еще один неуловимый персонаж - интернет. Социальные сети, наши телефоны, окошко камеры в компьютере. Это иллюзорное чувство, что мы контролируем нашу жизнь. Личных границ больше не существует, и не существует ни места, ни города, где бы они были в безопасности. Героини должны принять собственное несовершенство, чтобы противостоять злобной силе", - сказала Хазанова, слова которой цитирует пресс-служба. Как уточнили создатели проекта, релиз намечен на 2022 год.