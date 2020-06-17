Серебренников планирует снять сериал об Андрее Тарковском

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Кирилл Серебренников планирует снять мини-сериал о режиссере Андрее Тарковском, проект находится в стадии разработки. Об этом ТАСС сообщил основатель студии Hype Film и продюсер Илья Стюарт.

Ранее журнал Variety сообщил о том, что мини-сериал Серебренникова находится в стадии разработки, его планируется представить на международном Каннском кинорынке, который пройдет в этом году в онлайн-формате. Продюсерами выступят Илья Стюарт, Мурад Осман и Павел Буря. Информацию об этом ТАСС подтвердили в студии Hype Film.

"Андрей Тарковский и его знаковые шедевры оказали большое влияние на кинематограф, и они по-прежнему остаются источником вдохновения для кинематографистов разных поколений. Продолжать работу с Кириллом Серебренниковым для нас большая честь. Он художник с действительно уникальным видением", - сказал Стюарт.

Продюсер ранее также сообщал ТАСС, что Серебренников экранизирует роман французского писателя Оливье Геза "Исчезновение Йозефа Менгеле" о нацистском преступнике, который проводил медицинские эксперименты над узниками Освенцима. Картина является копродукцией нескольких стран, как и предыдущий фильм режиссера - "Петровы в гриппе".