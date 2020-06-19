Мультимедиа арт музей закроется в конце июня на ремонт

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Мультимедиа арт музей в Москве закроется в конце июня на ремонт, который продлится до осени. Об этом сообщила директор музея Ольга Свиблова на пресс-конференции ТАСС в онлайн-формате в пятницу.

С середины марта МАММ был закрыт для посетителей, как и остальные учреждения культуры, из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса. Музей вновь открылся 16 июня. В нем можно увидеть 11 выставок в рамках "Фотобиеннале".

"Все это можно увидеть до 28 [июня] включительно. Потому что уже 29 [июня], в понедельник, мы не работаем. Мы будем снимать работы, и строители будут переделывать систему нашей вентиляции", - сказала Свиблова и уточнила в ответ на вопрос ведущей, что музей закрывается на ремонт до сентября.

Сейчас в МАММ проходит выставка работ фотографа ТАСС Эммануила Евзерихина. В экспозицию вошли фотопортреты знаковых персонажей эпохи: военачальников, писателей, деятелей искусства, политиков. Также в музее можно посетить выставку работ американского фотографа Тода Пападжорджа, который запечатлел закулисье культового клуба "Студия 54", увидеть фотографии Игоря Мухина, Владимира Мишукова и других.

Свиблова добавила, что сейчас музей принял решение принимать не более 300 человек в день, чтобы "беречь команду". Также введено посещение по сеансам, обеспечены все необходимые меры безопасности.