Международный кинофестиваль "Зеркало" будут транслировать на платформе Культура.рф

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало" впервые в этом году будет транслироваться на платформе Культура.рф. Это позволит значительно расшить аудиторию фестиваля, сообщила в субботу его PR-директор Елена Слатина.

"Мы достигли договоренности о том, что наш кинофестиваль в этом году будет транслироваться не только на платформе tvzavr, но и на площадке Культура.рф. В режиме стрима зрители смогут увидеть все наши дискуссии, лекции, обсуждения фильмов с их создателями, церемонии открытия и закрытия, образовательные программы", - сказала Слатина.

Подобный формат, по мнению организаторов, позволит значительно расширить аудиторию кинофестиваля. Если раньше главным зрителем МКФ были жители Ивановской области и ряда других городов Центральной России, то теперь география сильно меняется. "Для нас самих это очень интересный эксперимент, совершенно новая аудитория. Мы, например, уже точно знаем, что заявки на наши кампусы по созданию анимационного и документального фильмов уже сегодня подали люди из самых разных мест - из Тбилиси, Сахалина, Барнаула и множества других городов, у которых раньше не было никакой возможности посещать этот фестиваль и участвовать в кампусах. Те же процессы я вижу по прессе, которая аккредитуется у нас даже из Нью-Йорка и Дальнего Востока", - сообщила собеседница агентства.

Кинофестиваль им. Андрея Тарковского "Зеркало", который с 2007 года традиционно проводится в Ивановской области, впервые в этом году пройдет в онлайн-формате с 25 по 30 июня. Полная программа фильмов фестиваля будет доступна эксклюзивно в интернет-кинотеатре tvzavr. Live-трансляции интервью с создателями и участниками картин будут вестись из специальной мультимедийной студии смотра, которая в настоящий момент создается в Юрьевце - на родине Андрея Тарковского.

Андрей Тарковский (1932-1986) - советский режиссер, народный артист РСФСР, обладатель призов Каннского и Венецианского фестивалей, создатель фильмов "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Зеркало", "Сталкер", "Ностальгия", "Жертвоприношение".