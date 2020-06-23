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Губернатор Петербурга рассчитывает провести девятый культурный форум осенью в очной форме

Мероприятие планируется провести 12-14 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил культурному блоку городского правительства вести подготовку к IХ международному культурному форуму, который должен состояться осенью в очном режиме. Об этом он сказал во вторник на заседании правительства Петербурга.

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"Хотел бы отметить, что в этом году мы планируем провести уже в девятый раз международный культурный форум. Надеюсь, мы его проведем в очном режиме, и он будет таким же увлекательным, как и предыдущие. Прошу продолжить работу на таком же высоком уровне, как и в прошлом году", - сказал Беглов.

Санкт-Петербургский международный культурный форум, который организуют правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга, признан событием мирового уровня. В нем ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира - звезды театра, оперы и балета, выдающиеся режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества. Деловая программа форума охватывает 14 секций, каждая из которых посвящена одной из областей культурной деятельности, тематические треки, официальные мероприятия.

Девятый международный культурный форум планируется провести 12-14 ноября 2020 года.

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