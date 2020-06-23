Минкультуры: нормативные акты для маркировки музыкальных инструментов будут готовы в срок

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Нормативные акты, которые готовит правительство РФ к закону о маркировке ценных музыкальных инструментов, будут готовы к сентябрю. Об этом сообщила во вторник замдиректора департамента музеев Министерства культуры РФ Наталия Чечель в ходе заседания комитета Госдумы по культуре.

"Вся работа ведется параллельно: разработчики готовят технологию, Минкультуры создает нормативную базу. К моменту, когда в сентябре будет сдан второй этап и будет показана система, как нанести метку, как ее идентифицировать, каким образом она записывается в информационную систему, уже будет окончательное постановление правительства о порядке проведения маркировки сделано", - сказала Чечель, напомнив, что закон о маркировке должен вступить в силу в декабре.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон о маркировке ценных музыкальных инструментов, который существенно облегчит для музыкантов их временный вывоз из РФ. Устанавливается, что на музыкальные инструменты или смычки, отнесенные по результатам экспертизы к культурным ценностям, будут наноситься две уникальные метки: химическая, которая позволит идентифицировать инструмент в качестве культурной ценности, и радиочастотная, содержащая уникальный код маркировки, связанный с записью в единой базе данных о музыкальных инструментах и смычках. Отсутствие маркировки послужит основанием для отказа в выдаче заключения на временный вывоз.

Кроме того, в законе прописано, что таможенные посты должны быть оборудованы приборами, необходимыми для проверки маркировки музыкальных инструментов, и иметь доступ к единой базе данных о таких инструментах и смычках. При этом на каждый музыкальный инструмент или смычок, являющийся культурной ценностью и заявленный к временному вывозу, должен быть оформлен паспорт с фотографией инструмента, указанием идентификационной информации о нем, его собственнике либо пользователе. Такой паспорт на инструмент будет действовать 10 лет.

Правила маркировки будет определять правительство РФ в положении о нанесении маркировки на музыкальные инструменты или смычки.