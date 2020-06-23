Выставку "Георгий Данелия. 90 лет" открыли в московском метро

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Московский метрополитен совместно с Фондом Георгия Данелии подготовили выставку "Георгий Данелия. 90 лет". Она открылась на станции "Выставочная", сообщили в пресс-службе московского метрополитена во вторник.

"Мы счастливы стать партнером выставки "Георгий Данелия. 90 лет". Рады познакомить наших пассажиров с редкими фотографиями из семейного архива Георгия Николаевича. Наверное, для многих посетителей выставки будет откровением узнать, что отец Георгия Николаевича был главным инженером Метростроя и руководил строительством станций "Павелецкая", а также "Киевская" кольцевой и Арбатско-Покровской линий", - приводятся в сообщении слова начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлии Темниковой.

Вход на выставку в галерее свободный. Экспозиция, состоящая из 30 фотографий, будет работать до 6 июля во время работы метрополитена.

О режиссере

Данелия родился 25 августа 1930 года в Тбилиси. В 1959 году окончил высшие режиссерские курсы при киностудии "Мосфильм", где учился у Михаила Ромма, Сергея Юткевича, Леонида Трауберга, Юлия Райзмана, Михаила Калатозова. После окончания курсов начал работать на студии режиссером-постановщиком. Известность ему принесла лирическая комедия "Я шагаю по Москве" (1963). Среди других работ - "Афоня" (1975), "Мимино" (1977), "Осенний марафон" (1979), "Кин-дза-дза!" (1986), "Настя" (1993).

Режиссер был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II и III степеней, Трудового Красного знамени, "Знак Почета", грузинским орденом Чести. Лауреат Государственных премий РФ, СССР и РСФСР, трижды лауреат Всесоюзного кинофестиваля и трижды обладатель премий "Ника" и "Кинотавр". Обладатель премии "Золотой орел" и призов различных кинофестивалей, в том числе на смотрах в Карловых Варах, Венеции, Сан-Себастьяне, Габрово, Варне, Шамрузе, Map-дель-Плате, Каннах, а также специальных призов в Мадриде, Ванкувере, Берлине, Сочи и многих других. Режиссера не стало 4 апреля 2019 года, он похоронен на Новодевичьем кладбище.