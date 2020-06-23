Christie's проведет аукцион в новом формате

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Работы импрессионистов, художников и скульпторов послевоенного времени, а также произведения современных авторов будут выставлены на аукцион, который впервые будет проходить практически одновременно в Нью-Йорке, Лондоне, Париже и Гонконге. Об этом сообщила во вторник ТАСС представитель пресс-службы аукционного дома Christie's Дженнифер Каминэйл.

"Впервые такой аукцион будет проходить 10 июля сразу на четырех площадках", - отметила она, уточнив, что планы проведения первого в своем роде глобального аукциона все еще уточняются.

В частности, во время аукциона в Нью-Йорке будет выставлена работа Пабло Пикассо (1881-1973) "Алжирские женщины" (Les Femmes d'Alger) - одна из серии из 15 работ, созданных по мотивам картины "Алжирские женщины в своих покоях", написанной в 1834 году Эженом Делакруа (1798-1863). Эта ранее не выставлявшаяся на аукцион работа Пикассо оценивается предварительно в $25 млн.

Кроме того, на торги будут выставлены работа американского художника Роя Лихтенштейна (1923-1997) "Обнаженная с веселым рисунком" (Nude with Joyous Painting), которую оценивают предварительно в $20-30 млн, а также написанное в 1962 году полотно "Энни" (Annie) современного американского художника Эда Рушея, также оцениваемое в $20-30 млн.