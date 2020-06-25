Кинофестиваль "Зеркало" открывается в онлайн-формате в Ивановской области

ТАСС, 25 июня. Церемония открытия XIV международного кинофестиваля им. Андрея Тарковского "Зеркало" состоится в четверг в здании Юрьевецкого пивоваренного завода в Ивановской области. В связи с эпидемиологической обстановкой она пройдет без гостей, сообщили ТАСС в пресс-службе смотра.

"Сегодня в 20:00 часов состоится торжественная церемония открытия XIV кинофестиваля "Зеркало". Событие пройдет в здании старинного Юрьевецкого пивоваренного завода, построенного в 1868 году. Ведущими станут актер, режиссер и продюсер Алексей Агранович и актриса Ксения Раппопорт", - отметили в пресс-службе.

Церемонию можно посмотреть онлайн на платформе tvzavr или в соцсетях портала Культура.рф. Зрителям представят конкурсную и внеконкурсную программы, членов жюри, а также программного директора и президента фестиваля, которые выйдут на связь из разных точек планеты.

В этот же день зрители смогут посмотреть две картины конкурсной программы, всего в основном конкурсе их восемь - "Без особых признаков" Фернанда Валадеса, "Бабай" Артема Айсагалиева, "Кала-Азар" Яниса Рафы, "Кот в стене" Мины Милевой, "Назир" Аруна Картика, "Cook F**k Kill" Миры Форнай, "Дочь рыбака" Юлдус Бахтиозиной и "Одинокая скала" Алехандро Телемако Тарраф.

Драма "Кот в стене", которую представят в четверг, рассказывает об эмигрантке из Болгарии, которая живет в многоэтажке на окраине Лондона и постоянно ругается с соседями. Однажды она подбирает на улице кота, после чего отношения между жильцами окончательно выходят из-под контроля.

Вторая работа - драма "Назир" - также посвящена отношениям между людьми. Главный герой - мусульманин, он сутками работает на рынке в Индии, чтобы прокормить семью. Назир вынужден жить в атмосфере нетерпимости, несмотря на это он не теряет оптимизма и в свободное время пишет стихи и любовные послания жене.

Онлайн-формат фестиваля

Кинофестиваль им. Андрея Тарковского "Зеркало", который с 2007 года традиционно проводится в Ивановской области, впервые в этом году пройдет в онлайн-формате с 25 по 30 июня. Полная программа фильмов фестиваля будет доступна эксклюзивно в интернет-кинотеатре tvzavr. Live-трансляции интервью с создателями и участниками картин будут вести из специальной мультимедийной студии смотра в Юрьевце - на родине Тарковского.

Андрей Тарковский (1932-1986) - советский режиссер, народный артист РСФСР, обладатель призов Каннского и Венецианского фестивалей, создатель фильмов "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Зеркало", "Сталкер", "Ностальгия", "Жертвоприношение".