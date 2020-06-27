ВГИК разрешит студентам оплачивать обучение по месяцам

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова разрешит студентам разделить оплату за обучение на ежемесячные платежи. Об этом сообщил ректор вуза Владимир Малышев в ходе I Международной конференции "АРТtalk. Искусство после", проходящей в преддверии форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида".

"Сейчас мы столкнемся с такой трудностью, что новые студенты не смогут поступить на платное. Мы понимаем, что экономическая ситуация во многих семьях ухудшилась. Какие-то родители остались без работы, уже сейчас мы приняли решение, если раньше мы брали стоимость за весь курс, то теперь разрешаем помесячную оплату со следующего учебного года", - сказал Малышев.

Он добавил, что ВГИК будет учитывать трудности каждого студента, "чтобы отсутствие денег не помешало ему получить образование".

По словам Малышева, подобную инициативу будут реализовывать также такие вузы, как Российский институт театрального искусства - ГИТИС , Театральный институт им. Щукина и Московская государственная консерватория им. Чайковского.

13 мая министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что Минобрнауки рекомендовало университетам не поднимать стоимость обучения выше уровня 2019 года. По мнению министра, это наиболее рациональное решение, которое позволяет защитить интересы всех сторон образовательного процесса. Позднее он сообщал, что большая часть российских вузов приняла решение не повышать стоимость обучения в новом учебном году.