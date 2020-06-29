Парки в Царском Селе начнут проводит экскурсии для групп до пяти человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Екатерининский и Александровский парки в Царском Селе начнут работу с 3 июля, посетителям нужно будет соблюдать социальную дистанцию, а экскурсии будут проводить для групп не более пяти человек. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника "Царское Село".

"Мы уже поделились прекрасной новостью о том, что с 3 июля открываем Екатерининский и Александровский парки. Музей организует экскурсию по [Екатерининскому] парку, численность группы - не более пяти человек. На данном этапе снятия ограничений все парковые павильоны закрыты", - говорится в сообщении. При прогулке также рекомендуется соблюдать социальную дистанцию в полтора-два метра и избегать встречных потоков на парковых дорожках.

Музей также планирует проводить регулярную дезинфекцию контактных поверхностей, которые нужно обрабатывать в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. "Для музея открытие парков - первый этап. Верим, что в обозримом будущем мы сможем открыть для посещения Екатерининский дворец, Ратную палату, экспозицию "Придворный экипаж" и парковые павильоны", - добавили в пресс-службе.

Ранее также сообщалось, что с 3 июля для посетителей откроются парки Петергофа.

Министерство культуры РФ еще с 16 июня дало разрешение возобновить работу открытых пространств музеев и музеев-заповедников, находящихся в его ведении, но окончательное решение об открытии этих объектов в регионах должны принимать местные власти по согласованию с Роспотребнадзором.