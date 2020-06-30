Экспериментальный Дом Мельникова в Москве открывается для посетителей

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Дом-мастерская Константина Мельникова, расположенный в Кривоарбатском переулке Москвы, открывается во вторник для посещения. Об этом сообщил ТАСС директор Музея Константина и Виктора Мельниковых, первый заместитель директора Государственного музея архитектуры имени А. В. Щусева Павел Кузнецов.

С середины марта, как и остальные учреждения культуры, Музей Мельниковых был закрыт из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса. "Мы рады возвращению Дома Мельникова к нормальной жизни и хотим поскорее увидеть наших гостей, по которым за три месяца успели соскучиться. За время карантина музей приобрел много новых друзей - благодаря нашим прямым эфирам из Дома и активной жизни в социальных сетях. Но все же ничто не заменит личного посещения этого уникального памятника", - отметил Кузнецов.

"Мы успели за это время подготовить мемориальный сад и огород к летнему сезону, добавить исторически существовавшие в нем кусты сирени, акации и смородины. Конечно, открываемся со всеми реалиями нашего времени: маски, дистанция, антисептики, измерение температуры на входе... но все-таки открываемся!" - добавил он. Для посещения Дома Мельникова необходимо заранее приобрести билет, в настоящее время экскурсии проводятся для групп до пяти человек.

Архитектор Константин Мельников родился в 1890 году в Москве. Его дебютом стал авангардный деревянный павильон "Махорка" на Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке 1923 года в Москве (не сохранился). Всемирную известность Мельникову принес в 1925 году проект павильона СССР на Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств в Париже (не сохранился) и его последующие проекты рабочих клубов и гаражей необычной запоминающейся формы.

Экспериментальный жилой дом-мастерская в Кривоарбатском переулке - одно из самых ярких произведений архитектора - выдающийся памятник архитектуры XX века. Является одним из наиболее известных жилых строений Москвы 1920-х годов. Он отличается новаторскими конструктивными особенностями, уникальной художественной формой. В 2014 году дом получил статус объекта культурного наследия федерального значения и филиала Государственного музея архитектуры имени Щусева.