Власти Амурской области готовы оказать поддержку закрывающемуся кинотеатру им. Гайдая

ТАСС, 30 июня. Правительство Амурской области готово оказать экономическую поддержку компании "Шторм-Синема", которая объявила о вынужденном закрытии из-за пандемии единственного кинотеатра в городе Свободном, носящем имя режиссера Леонида Гайдая. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

"Сегодня министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова провела рабочую встречу с руководителем кинотеатра им. Л. Гайдая в городе Свободном Павлом Бурей. Правительство региона готово оказывать всестороннюю поддержку бизнесу в Приамурье, подчеркнула министр. Например, из областного бюджета предпринимателям региона могут компенсировать затраты на приобретение оборудования и ремонт помещений", - говорится в сообщении.

Одним из самых востребованных направлений помощи пострадавшим от пандемии предпринимателям остаются прямые финансовые выплаты. Получить средства могут не только те субъекты МСП, которые относятся к пострадавшим по видам деятельности, но и те, у кого выручка за апрель снизилась более чем на 30 процентов. Это позволяет руководству кинотеатра в Свободном в случае необходимости обратиться и получить финансовую поддержку из областного бюджета на зарплату сотрудникам или коммунальные платежи.

Ранее руководство сети кинотеатров приняло решение закрыть кинотеатр им. Гайдая из-за трех отказов налоговой службы в субсидии предприятию, как пострадавшему от ограничительных мер из-за пандемии. Основанием для отказа послужило то, что при создании юридического лица основным видом деятельности компания заявила тогда еще не кинопрокат, а управление недвижимым имуществом. При этом с 2016 года сеть ведет деятельность в области кинопоказов, которая приносит более 85% оборота компании. Внимание к судьбе кинотеатра также привлек на своей странице актер, режиссер и продюсер Гоша Куценко, призвавший подписать онлайн-петицию за сохранение кинотеатра.

Советский кинорежиссер Леонид Гайдай родился в городе Свободном в 1923 году. Среди его картин самые известные фильмы советского периода: "Бриллиантовая рука", "Кавказская пленница", "12 стульев", "За спичками" и другие.