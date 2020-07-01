Паоло Соррентино снял короткометражку о самоизоляции Папы Римского и Елизаветы II

РИМ, 1 июля. /ТАСС/. Папа Римский вновь стал героем фильма известного итальянского режиссера, обладателя "Оскара" Паоло Соррентино, который ранее снял два сериала про воображаемых понтификов ("Молодой папа", 2016 и "Новый папа", 2019). На этот раз в небольшой короткометражной работе, сделанной для платной интернет-платформы Netflix, компанию нынешнему главе Римско-католической церкви составила королева Великобритании Елизавета II.

Два персонажа представлены в мини-фильме сувенирными фигурками, которые ведут шутливый диалог. По сюжету, 94-летняя королева оказалась заблокирована в Риме, где находилась с государственным визитом, из-за внезапно объявленного карантина. На самоизоляцию она попала с 83-летним Папой Франциском. Соррентино дерзнул предположить, о чем два монарха могли бы беседовать и как коротать время.

Всего в необычном проекте для Netflix приняли участие 17 режиссеров со всего мира, включая чилийского режиссера Пабло Ларриана, шотландца Дэвида Маккензи, а также американку Кристен Стюарт, которая с недавнего времени обратилась к режиссуре. Всем участникам проекта, среди которых много женщин-режиссеров, было предложено снять короткометражку (до 11 минут) в условиях карантина и самоизоляции, то есть без профессиональных команд, используя подручные средства. Разумеется, темой лент стала пандемия и жизнь людей в этот период. Сами режиссеры стали актерами в своих фильмах, привлекая также близких - жен, детей, партнеров. Неслучайно серия, которая пошла на Netflix с 30 июня, получила название "Домашнее изготовление".

В итоге, как говорится на портале о кино movieplayer.it, получился достаточно разносторонний взгляд на странный период, которые переживает сейчас человечество. Причем для этих мини-киноповествований именитые мастера использовали самые разные жанры - от комедии, как у Соррентино, до мюзикла.

Как прокомментировал Соррентино, он взялся за это предложение, потому что для любого режиссера непростая задача найти в собственном доме, не имея никаких кинематографических инструментов, историю и персонажей. "Я как будто вернулся в детство, когда мечтал заниматься тем, чем занимаюсь", - сказал Соррентино, который всегда сам пишет сценарии к своим фильмам.