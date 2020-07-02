Грушинский международный фестиваль впервые проходит в режиме онлайн

ТАСС, 2 июля. Международный фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина открывается 2 июля в Самарской области. Это уже 47-й по счету фестиваль, но из-за пандемии коронавируса он впервые проходит в режиме онлайн, сообщил ТАСС министр культуры Самарской области Борис Илларионов.

"В этом году Грушинский [фестиваль] проходит с 2 по 5 июля и посвящен 75-летию Великой Победы. В условиях эпидемиологической ситуации все культурно-массовые мероприятия на территории Самарской области запрещены до особого распоряжения. В связи с этим было принято решение о проведении фестиваля в формате онлайн", - сообщил Илларионов.

Министр уточнил, что фестиваль тем не менее объединит множество любителей авторской песни. Авторы присоединятся к мероприятиям виртуально - на сайте будет вестись трансляция выступлений, где можно будет услышать в том числе Александра Городницкого, Олега Митяева, Татьяну и Сергея Никитиных, Галину Хомчик и многих других. Посмотреть выступления можно также на YouTube-канале фестиваля.

"К трансляциям фестиваля будут подключаться авторы из разных городов России - Самары, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Калининграда и многих других. А также из-за границы - США, Франции, Чехии, Израиля", - рассказал Илларионов.

Уже 4 июля жюри определит лауреатов Грушинского фестиваля - 2020, в этот же день состоится грандиозный гала-концерт. А 5 июля зрители смогут увидеть концерт лауреатов и дипломантов фестиваля этого года.

Без палаток и костров

При этом министр предупредил, что приезжать на Мастрюковские озера в Самарской области, где традиционно собиралась любители авторской песни, не просто нежелательно, но запрещено.

"Организаторы фестиваля не подготовили поляну к посещению туристами и тем более к их проживанию в палатках. Не производилась обработка от клещей - возможных переносчиков энцефалита, а также от других насекомых. Территорию не обрабатывали и от грызунов. Кроме того, на Мастрюковских озерах отсутствуют источники питьевой воды, запрещено разводить костры", - предупредил он.

На подъездах к традиционному месту проведения в дни фестиваля будет усилен контроль.

"Нам крайне важно на дальних подступах, если вдруг на поляну следуют люди, разворачивать их и направлять домой, объясняя существующую опасность. Это обусловлено и тем, что в Самарской области по-прежнему действует запрет на проведение культурно-массовых мероприятий с большим скоплением людей из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции", - добавил он.

Идея Грушинского фестиваля авторской песни возникла в 1967 году после того, как на реке Уде в Иркутской области, спасая детей с перевернувшейся лодки, трагически погиб студент Куйбышевского авиационного института Валерий Грушин. Первый фестиваль в память о Грушине состоялся год спустя в Жигулевских горах. Участвовали в нем около 600 человек, с каждым годом число участников росло. В 1980 году распоряжением обкома ВЛКСМ фестиваль был запрещен и вновь открылся лишь в 1986 году по случаю 400-летия Самары. Зимний Грушинский фестиваль проходит более 30 лет.