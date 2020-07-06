Оттиск Родченко с портретом Брика продали 3,3 млн руб.

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Авторский оттиск Александра Родченко знаменитого фотопортрета Осипа Брика, проданный за 3,3 млн рублей, стал самой дорогой фотографией, проданной на открытых торгах в России. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба аукционного дома "12-й стул".

"Торговля началась с 350 тыс. рублей; результат превысил стартовую цену почти в 10 раз. Это одно из канонических изображений 1920-х годов литератора, теоретика авангарда Осипа Брика. Портрет известен в виде шаржа, готовившегося для одной из обложек журнала ЛЕФ: в блик очков Брика была вписана аббревиатура ЛЕФ. Штамп Родченко на обороте фото позволяет однозначно установить авторство отпечатка", - добавляют в пресс-службе.

Всего на торги, прошедшие 3 июля, было выставлено 646 лотов. Одним из главных топ-лотов, как и предсказывали организаторы, стал Подносной альбом, включающий 159 серебряно-желатиновых отпечатков Родченко из трех секретных командировок на строительство знаменитого Беломорканала, которое он совершил в 1933 году. Лот был продан за 5,1 млн рублей (при стартовой цене 2,5 млн рублей).

"Очень редкое комплектное первое издание в четырех томах "Учебной книги российской словесности", в один из томов которого вплетено самое первое опубликованное стихотворение А. С. Пушкина "К другу стихотворцу", а также опубликован отрывок из "Руслана и Людмилы" и множество других образцов современной поэзии, включая почти сорок басен И. А. Крылова, было продано за 2,8 млн. рублей (старт составлял 550 тыс. рублей)", - сообщает пресс-служба.

В 23 раза выросла цена одного из первых вышедших из печати экземпляров поэмы "Ундина" на русском языке с автографом Василия Жуковского. Редкое издание стартовало с 200 тыс. рублей, а ушло за 4,6 млн рублей. Также на торги были выставлены лоты, связанные с именем режиссера Андрея Тарковского. Самым дорогим лотом в этом разделе стал первый вариант титров к фильму "Сталкер" (1978), который был продан за 260 тыс. (старт составлял 90 тыс. рублей).

Первое книжное издание поэмы "Василий Теркин", вышедшее в библиотечке газеты "Красноармейская правда" в самом конце 1942 года, позднее подписанное Александром Твардовским художнику Владимиру Лебедеву, было продано с существенным превышением старта (35 тыс. рублей) - за 130 тыс. рублей.