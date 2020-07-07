Фестиваль короткометражного кино "Короче" пройдет в онлайн-формате

ТАСС, 7 июля. Программы восьмого российского фестиваля короткометражного кино "Короче" в этом году покажут в новом формате на онлайн-платформе. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе киносмотра.

"Это будет восьмой смотр короткометражек со всей России - в предыдущие годы он проходил в конце августа в Калининграде. Фестиваль сохранит как основную конкурсную программу, так и дополнительные секции: все фильмы можно будет посмотреть в подписке онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD с 17 по 23 августа ", - отметили в пресс-службе.

По словам президента фестиваля Сергея Сельянова, онлайн-формат - это новый вызов для организаторов киносмотра. Сельянов надеется, что и в этом году, несмотря на виртуальный формат, удастся сохранить "особую творческую атмосферу" кинофестиваля. Как обещает программный директор смотра Артем Рыжков, для калининградцев пройдут и офлайн-мероприятия, о которых сообщат дополнительно.

Традиционно на фестивале "Короче" показывают все, что происходит в короткометражном кино за год. "Помимо основной кинопрограммы, с 21 по 23 августа пройдут live-мероприятия в социальных сетях, мастер-классы от представителей киноиндустрии, прямые эфиры с участниками фестиваля и совместные онлайн-просмотры с членами жюри", - рассказали в пресс-службе.

Фестиваль короткометражного кино "Короче" впервые прошел в Калининграде в 2013 году. Для участия в конкурсной программе принимаются фильмы на русском языке продолжительностью от 3 до 15 минут, снятые режиссерами из России и других стран. Фестиваль проводится при поддержке Минкультуры РФ и правительства Калининградской области.