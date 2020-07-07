Минкультуры создаст стратегический план развития частных музеев

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ планирует составить стратегический план развития частных музеев России. Об этом сообщила статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре во вторник.

"Мы в этом году, я говорю об этом с уверенностью, выдвинем на одной из коллегий Министерства культуры не просто какую-то одну из мер поддержки частных музеев, мы планируем выдвинуть стратегический план развития частных музеев РФ, который, по нашим предположениям, будет подписан министром культуры, президентом Союза музеев Михаилом Борисовичем Пиотровским и руководителем Ассоциации частных музеев России. В этом году обязательно", - сказала она.

По ее словам, реестр частных музеев создадут впервые. "С частными музеями мы продвигаемся быстрее по одной простой причине - частным музеям не нужна финансовая помощь от правительства. Частным музеям нужно войти абсолютно на равных в единое музейное пространство страны", - считает замминистра.

Манилова подчеркнула, что министерство при этом против строгого деления на федеральные, региональные, частные музеи. "Должно быть единое музейное пространство страны. Мы занимаемся не только подведомственными учреждениями, мы отвечаем за это пространство", - отметила она.

По словам Маниловой, соответствующий реестр частных театров будет создан в августе. По просьбе министерства в субъектах РФ проводится мониторинг, по итогам которого будет составлен список негосударственных театров.