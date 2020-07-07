Совет по культуре соберет руководство региональных министерств на форуме в Петербурге

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Координационный совет по культуре с участием руководства федерального и всех региональных министерств культуры состоится в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума, который пройдет с 12 по 14 ноября. Об этом сообщила во вторник статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, выступая на заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

"На полях нашего форума пройдет под руководством Ольги Сергеевны (Яриловой, замминистра культуры РФ) координационный совет по культуре, который объединяет руководство министерства и министров культуры всех 85 субъектов РФ", - сказала Манилова, пригласив сенаторов принять участие во встрече.

Она напомнила, что Минкультуры рассчитывает провести форум "в основе своей в офлайне с применением онлайн-опыта, который наработали в пандемию". Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова пояснила, что окончательное решение по поводу формата участия в форуме будет зависеть от эпидемической ситуации в Петербурге, России и в странах, из которых планируют приехать делегации.

Санкт-Петербургский международный культурный форум, который организуют правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга, признан событием мирового уровня. В нем ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира - звезды театра, оперы и балета, выдающиеся режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества.

Деловая программа форума охватывает 14 секций, каждая из которых посвящена одной из областей культурной деятельности, тематические треки, официальные мероприятия. В рамках общественного потока, в котором могут принять участие все желающие, проходят лекции и мастер-классы лучших практиков и теоретиков искусства, конференции, спектакли, выставки, кинопремьеры. В 2019 году программа форума включала 415 мероприятий на 95 площадках, его участниками стали 40 тысяч человек.