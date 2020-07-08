Музей Востока открывает выставку "Амшей Нюренберг" к 75-летию Победы

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Выставка "Амшей Нюренберг", приуроченная к 75-летию Победы, открывается в Государственном музее Востока в Москве в среду. Об этом рассказал ТАСС генеральный директор музея Александр Седов.

"Выставка построена по монографическому принципу и посвящена творчеству классика отечественного искусства Амшея Нюренберга (1887-1979). На выставке Нюренберга будет показано более 50 работ художника: графика, живопись, рисунки и наброски из записных книг. В экспозиции будут представлены работы, которые художник сделал в эвакуации в Ташкенте", - рассказал Седов.

Экспозиция продолжает серию выставок Государственного музея Востока на тему "Художники в эвакуации". Ранее состоялись "Рахмат, Ташкент" (2010), "Азийский дом" (2015), где были представлены произведения нескольких авторов, оказавшихся во время войны в эвакуации в Средней Азии или живших там.

Также с 4 июля открыта еще одна выставка, посвященная 75-летию Победы, "Нам родина пристанище дала". "Она знакомит зрителя с произведениями художников, оказавшихся во время войны в эвакуации в Средней Азии, а также местных живописцев и тех, кто приехал туда до войны. На выставке экспонировано более 20 работ широко известных художников: Павла Бенькова, Роберта Фалька, Александра Волкова, Александра Лабаса и других", - сообщил директор музея.

В экспозицию вошли показаны живописные и графические произведения, созданные в военные годы в Ташкенте, Самарканде, Коканде, Фергане. Впервые в музее представят зрителям новые поступления графической серии Александра Лабаса - листы из цикла "Ташкент", ранее не экспонировавшиеся. Этот выставочный проект также продолжает серию выставок Государственного музея Востока на тему "Художники в эвакуации".

Музей Востока, как и другие учреждения культуры, несколько месяцев был закрыт для посетителей. Он возобновил свою работу 26 июня.