Реставраторы нашли подлинную скульптуру атланта времен Растрелли в Царскосельском музее

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Реставраторы при вскрытии полов в Александровском дворце в музее "Царское Село" нашли подлинную гипсовую голову атланта XVIII века - такого же, какие украшают фасад Екатерининского дворца. Находка послужит образцом при реставрации остальных атлантов, которые сильно пострадали в период Великой Отечественной войны, сообщили в среду в пресс-службе музея.

"В Александровском дворце, где сейчас ведется масштабная реставрация, при вскрытии полов в одном из служебных помещений в центральной части здания мастера обнаружили гипсовую голову атланта - одного из тех, которые "держат небо" у фасадов Екатерининского дворца. Предположительно, голова попала туда при переоборудовании Александровского дворца в 1949 году для военного ведомства. Предполагается, что найденная голова станет эталонной моделью: с нее снимут форму и отольют в гипсе. Оригинал будет храниться в фондах музея", - рассказали в музее.

Реставраторы определили по габаритам, материалу исполнения и остаткам позолоты, что скульптура создана во времена архитектора Растрелли. Атлантов, как и другие детали фасада Екатерининского дворца, приказала позолотить императрица Елизавета Петровна, но позолота быстро изнашивалась, а ее восстановление стоило слишком дорого. При Екатерине II мастера окрасили весь декор.

Находка имеет высокую ценность для музея: Екатерининский дворец находился в состоянии руин после Великой Отечественной войны, атланты на фасаде сильно пострадали. В послевоенные годы реставраторы заменяли поврежденные части скульптур на детали из цемента и металлической арматуры.

О музее-заповеднике

Царскосельский музей-заповедник, бывшая парадная резиденция российских императоров, основанная Петром Великим для его жены Екатерины I, в наши дни является одним из самых популярных туристических объектов России, в 2019 году его посетили более 4 млн человек. Наиболее популярными туристическими объектами заповедника являются Екатерининский дворец с Янтарной комнатой, павильон Агатовые комнаты и музей Первой мировой войны в Ратной палате.