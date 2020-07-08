Московские театры не планируют переносить открытие сезона на начало августа

"Мы уже работаем, репетируем, 1 октября мы открываем сезон, я очень надеюсь, что к этому дню пандемия несколько схлынет и мы сможем запускать нормально в зрительный зал. Все истории про шахматную рассадку - для театра это ненормально", - сказал художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз.

Он поделился, что составил специальную схему, по которой проводятся репетиции в театре. "С 1 июля наш театр делится на три группы, и эти три группы с режиссерами, постановочной частью - каждый репетирует собственный спектакль. Пока одна репетирует, две остальные группы в это время находятся в отпуске", - пояснил он. Согласно плану, на данный момент запущена первая группа, она будет работать до 20 июля. "Вторая группа будет репетировать с 20 примерно по 15 августа, и с 15 августа по 15 сентября будет репетировать спектакль Дмитрий Крымов, премьера которого 10 октября", - уточнил Райхельгауз.

Директор Театра сатиры Мамед Агаев отметил, что переносить открытие сезона на август также не планирует. "У нас в августе только пройдет сбор труппы, сейчас артисты находятся в отпуске", - пояснил он. Агаев подчеркнул, что театр откроется не раньше сентября. По его словам, в августе театр будет проводить репетиции и организовывать продажу билетов на осенние спектакли.

По плану отпуск

Как рассказала заведующая литературной частью Театра имени М. Н. Ермоловой Галина Боголюбова, в театре сейчас проходят репетиции трех спектаклей. Открыться 1 августа театр не сможет, так как артисты будут находиться в плановом отпуске с 17 июля по 17 августа. "Мы сможем открыться 27 августа - в день рождения президента театра Владимира Андреева, ему 90 лет. У нас готовы три премьеры: одна - на новой сцене, две другие - на большой сцене. Мы надеемся, что удастся их показать в сентябре", - отметила она.

Также об отсутствии планов по переносу открытия на август сообщили пресс-службы Центрального театра Российской армии и Московского художественного академического театра им. Горького. В Театре армии отметили, что сезон откроют 1 сентября премьерой спектакля "Леди на день", который сыграют специально для врачей. Начало сезона в МХАТ им. Горького начнется также в сентябре, первой премьерой театра 17 сентября станет спектакль "Красный Моцарт".

В свою очередь, директор Малого театра Татьяна Михайлова поделилась, что учреждение готово принимать зрителей уже в августе, если будет на то соответствующее разрешение Министерства культуры РФ и Роспотребнадзора. "Мы можем открыться, у нас есть спектакли, артисты выходят из отпуска как раз 1 августа. <...> Мы готовимся, купили необходимые средства. Когда нам Роспотребнадзор и Министерство культуры скажут, когда мы сможем приглашать своих зрителей, тогда и будем открываться", - сказала директор театра.

Михайлова добавила, что пока театр ориентируется на открытие 1 сентября. "У нас готов репертуар, но продажи билетов пока не происходит. Репертуар у нас есть, артисты есть, желание играть - огромное. Но дело в том, что ведомства должны сказать, как мы можем продавать зал: целиком или только 50%", - пояснила она. Директор Малого театра обратила внимание, что после того, как артисты выйдут из отпуска 1 августа, должны пройти восстановительные репетиции. "В августе у нас будет сбор труппы, дальше есть понятие восстановительных репетиций, потому что мы не играли с 18 марта. Мы с утра проводим восстановительную репетицию - вечером играем. Это в начале августа можно организовать, если будет разрешение", - заключила она.

С середины марта учреждения культуры были закрыты из-за ситуации, связанной с коронавирусом. Согласно указу мэра Москвы, театры получили возможность вернуться к репетициям с 9 июня. В дорожной карте, разработанной министерством культуры, указано, что открытие театров запланировано на сентябрь. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что какие-либо корректные прогнозы по формату рассадки в театрах можно будет строить не ранее, чем за два инкубационных периода (28 календарных дней) до старта сезона.