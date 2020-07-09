Арт-терапия: куда сходить после окончания карантина в Москве

Музеи, концертные залы, театры — все учреждения культуры по всему миру были закрыты на карантин почти три месяца. В Москве началось постепенное снятие ограничительных мер, и все уже потихоньку открывается, но посетителям не устают напоминать о правилах безопасности: посещать галереи и другие публичные места нужно только в масках и перчатках, а также соблюдать дистанцию полтора метра. Музеи во избежание столпотворения в залах придумали получасовые сеансы, на которые пускают ограниченное число посетителей. Так что перед посещением экспозиций не забудьте ознакомиться с расписанием. А мы порадуем вас небольшой подборкой событий, которые пройдут в Москве офлайн этим летом. "Ненавсегда. 1968–1985" В Третьяковской галерее заработали сразу несколько экспозиций. "Ненавсегда. 1968–1985" — новая выставка, которая посвящена советской истории. Эти года, обозначенные в названии, принято называть застоем, но кураторы выставки предлагают взглянуть на этот период по-другому. Несмотря на печальное состояние экономики, искусство все еще продолжало развиваться, а у художников появилось немного времени на анализ и осмысление всего, что было ранее. Именно в это время расцвел концептуализм, постмодернизм, творили Андрей Тарковский, Альфред Шнитке, Юрий Норштейн, Дмитрий Пригов и другие.

Выставка поделена на восемь больших блоков, каждый из которых посвящен определенной теме, которую в советское время понимали немного по-другому, чем сейчас. Например, есть блок "Ритуал и власть", который погружает в исторический контекст, во время, о котором идет речь. В блоке "Детство" представлены необычные работы — советские художники относились к отрочеству по-особенному, они старались запечатлеть своих героев в момент познания чего-то или какого-нибудь откровения. На сайте Третьяковки можно найти бесплатные буклет, альбом и аудиогид, которые помогут сориентироваться и подготовиться к выставке. Центр современного искусства МАРС МАРС — это особенная галерея, в которой все экспозици связаны с современными технологиями: VR, видео- и аудио-артом, искусственным интеллектом, компьютерной графикой. До конца года там работает иммерсивная выставка Reset 2.0. Кураторы называют ее посещение арт-терапией — посетители на 60 минут погружаются в мир цвета, звука и ароматов, им предлагается исследовать, как их сочетание будет влиять на восприятие. В комнате находятся интерактивные инсталляции, массажное кресло и еще множество других вещей, которые усилят ваши сенсорные и тактильные ощущения.

Описание Выставка Reset 2.0 © Пресс-служба Центра современного искусства МАРС

На сайте центра есть и другие выставки, большинство из них — с использованием VR-технологий. Например, инсталляция "Психоз" по предсмертной пьесе Сары Кейн (автор в конце своей жизни находилась на лечении в психиатрической лечебнице, поэтому участники выставки тоже ощутят опыт Сары на собственной шкуре). До конца сентября можно сходить на выставку "Я — волнение", которая предлагает разобраться с мотивами и природой выбора, который мы делаем каждый день: от того, что съесть на завтрак, до более важных и глобальных вопросов. "Флакон" Дизайн-квартал "Флакон" актуализировал свои арты: на территории появились граффити от художника Миши Моста — люди, которые делают селфи на фоне изображения коронавируса.

А еще на главной площади "Флакона" наконец-то возобновились вечерние танцы: с 18:00 на территории будут играть самые радикальные и необычные диджеи. Не упустите шанс послушать музыку, которую нельзя услышать ни в одном другом клубе. Все это сопровождается, как правило, необычным видео и digital-артом, вкусной едой, приятной атмосферой и компанией. Кроме того, на территории "Флакона" открываются выставки, например "Отражай" (экспозиция, предлагающая переосмыслить себя через подростковый опыт), а в "Люмьер Hall" потихоньку возвращаются концерты — уже в эту субботу там выступит джазовый вокалист Александр Абрамов. Следите за обновлением афиши на официальной страничке "Флакона". "Хлебозавод" Это городское пространство предлагает самые разные активности — от покупок и ресторанов до вечеринок и выставок. Например, есть экспозиция репродукций картин Иеронима Босха и Питера Брейгеля. Самое главное, что каждое изображение сопровождается описанием сюжета, расшифровок символов художников, с которыми вы можете ознакомиться самостоятельно или взять экскурсию.

Каждый день на территории "Хлебозавода" придумывают разные мероприятия. Есть, например, закрытые (по регистрации) кинопоказы авторских (или очень странных, авангардных) фильмов. Есть гаражная распродажа, где можно найти редкие исторические вещи. Чтобы всегда быть в курсе, следите за обновлением афиши на сайте. Мобильный художественный театр (МХТ) "Посетите" театр, для которого вам понадобятся только смартфон и наушники. В приложении МХТ есть спектакль по "Пигмалиону", фантастическая прогулка-история по парку "Зарядье", "Рок-Тверская" (история одной из главных улиц Москвы через взлеты и падения русского рока).

Все, что вам нужно, — это скачать приложение, выбрать понравившийся спектакль и "прийти" в нужное место в любое удобное для вас время. Постановка будет идти только для вас, перемещаться вы будете по карте, которая есть у каждого спектакля. Йога в парках Для самых активных и тех, кто находится в поисках умиротворения и гармонии с самим собой, снова началась йога в парках. Заниматься можно в Парке Горького, "Музеоне", "Сокольниках", "Эрмитаже" и еще в десятках локаций (от усадеб до скверов) по всей Москве.

Описание Занятия йогой в парке "Музеон" © Михаил Почуев/ТАСС