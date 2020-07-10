Первая очная смена форума "Таврида" откроется в Крыму 10 июля

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Открытие первой очной смены форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" состоится в Крыму 10 июля. Она соберет тех, кто на протяжении нескольких месяцев помогал команде "Тавриды" организовывать культурные мероприятия по всей стране и представлял ее в регионах России, сообщили ТАСС в пресс-службе форума.

"В бухте Капсель... 10 июля стартует форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида". С 10 по 15 июля пройдет первая творческая антишкола, ее участками станут 100 человек... из 85 регионов", - рассказали в пресс-службе форума.

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году и за прошедшие годы стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи в стране. С прошлого года он проводится около Судака. В бухте Капсель постепенно строится арт-резиденция "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить мероприятия в любое время года. Прошлый сезон для "Тавриды" стал рекордно долгим - смены проводились с 11 мая по 5 октября; в этом году также планировался длинный сезон, однако планам помешала ситуация с коронавирусом.

Вся Россия и не только

Первая антишкола (так называется формат интерактивных смен "Тавриды"), как сообщается в материалах оргкомитета, соберет молодых людей, активно проявивших себя в проектах арт-кластера "Таврида", реализующихся в регионах страны, и волонтеров, помогавших в проведении акций "Окна Победы", "Поем Двором", "Стрит Арт Проект", "Таврида Детям", "Мы Россия", Russian Dance.

"Вы прокачаете soft-skills: научитесь выживать без стресса в мире горящих дедлайнов, разрабатывать креативные концепции и прогрессивные рекламные кампании, а также станете харизматичными ораторами, умеющими за короткое время качественно презентовать свой продукт. Творческая команда подготовит арт-перформанс для жителей Республики Крым. Особое внимание в программе будет уделено развитию осознанности и гармонии с собственным телом. Для этого на площадке работает студия здорового образа жизни "Лайф" с марафоном ежедневных лекций и тренировок, направленных на физическое и ментальное развитие", - говорится в описании смены.

В рамках первой программы также запланирована мотивационная сессия, которая включает подведение итогов проекта #МыВместе, общение с гуру event-индустрии, матер-класс от стилиста по проработке современного делового имиджа, встречи с лидерами творческих индустрий. Ее особенностью стане то, что к ней присоединятся иностранцы - они смогут участвовать в сессии в формате онлайн.

Новые возможности

Как уточнили в пресс-службе, в этом году планируется провести 10 антишкол. Они будут посвящены различным музыкальным направлениям, моде и визуальным искусствам, литературе и медиа, народной культуре, дизайну и архитектуре, театру и кино, также одна из смен будет посвящена региональной тематике.

Одним из традиционных мероприятий каждой антишколы станет грантовый конкурс. По данным пресс-службы, в этом году максимальная сумма гранта составляет 1,5 млн рублей.

"Одним из новшеств программы форума станет вручение специальной премии для молодых деятелей современного искусства. По итогам каждой антишколы профессиональное жюри определит одного победителя из числа участников, который получит контракт на продюсерское сопровождение, возможность стажировки и интеграцию в крупнейшие российские и международные арт-проекты", - добавили в оргкомитете форума.

Новые правила "Тавриды"

Смены "Тавриды" будут проводиться с 10 июля по 10 октября. Каждая собирает участников со всей страны, и, учитывая эпидемиологическую ситуацию, на площадке введены новые правила.

"Обязательными для участников, гостей и экспертов будут тестирование на коронавирусную инфекцию, ежедневный контроль температуры тела, соблюдение принципов социального дистанцирования, оборудование мест общего пользования антисептиками и раздача средств индивидуальной защиты. Перечень мер в обязательном порядке будет согласовываться и расширяться в соответствии с требованиями всех контролирующих органов", - отметили в оргкомитете.

Важным отличием этого года организаторы называют то, что волонтерский корпус "Тавриды" трансформировался в Центр практики форума, в котором состоят отобранные организатором помощники - координаторы форума. Координаторы помогают в штабе форума, службе протокола, команде грантового конкурса и по другим направлениям. Для молодых людей - студентов и начинающих специалистов - это возможность получить опыт работы на крупном мероприятии и соответствующий сертификат. Более того, перед началом работы для них проводится online-университет, где можно получить необходимые знания о "Тавриде", работе в команде и организации своего времени.