Почти 14 тыс. человек посетили Третьяковку за первую неделю работы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Почти 14 тыс. человек посетили Государственную Третьяковскую галерею за первую неделю с момента открытия после долгого перерыва. Об этом сообщила ТАСС в пятницу заместитель генерального директора галереи по развитию Татьяна Мрдуляш.

Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке, Новая Третьяковка на Крымском Валу и малые музеи открылись 3 июля. С середины марта Третьяковка, как и другие учреждения культуры, была закрыта для посетителей из-за ситуации, связанной с коронавирусом.

"За первую неделю Третьяковскую галерею посетило почти 14 тыс. человек. В первые дни посещаемость была довольно низкая, сейчас она постепенно растет, и по вчерашним цифрам мы видим, что она возвращается к средним показателям, характерным для этого сезона", - сказала Мрдуляш. По ее словам, поток посетителей можно охарактеризовать как "спокойный" - и в Лаврушинском, и в Новой Третьяковке, так как в основном гости музея заблаговременно покупают билеты и приходят по сеансам.

Она напомнила, что сейчас в музее, по понятным причинам, нет туристов, а также школьников, которые находятся на каникулах - обычно эти категории создавали в галерее "плотный трафик". "Мне кажется, это идеальное время для посещения Третьяковки в Лаврушинском - уникальная возможность посетить любимую старую коллекцию, которая всегда актуальна и интересна, в отсутствие толп и насладиться искусством в спокойной обстановке", - отметила собеседница агентства, уточнив, что сейчас посещаемость галереи в Лаврушинском на 30% ниже обычного уровня.

Временные выставки

В Инженерном корпусе продолжается выставка "Золотая карта России. Живопись XVIII-XX веков из собрания Чувашского государственного художественного музея". Всего на выставке представлено 76 произведений живописи и графики. Это работы таких художников, как Василий Тропинин, Иван Крамской, Василий Поленов, Исаак Левитан, Валентин Серов, Кузьма Петров-Водкин, Зинаида Серебрякова, Роберт Фальк.

Продлена работа выставки "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" в Западном крыле Новой Третьяковки. Экспозиция объединила работы Виктора Васнецова, Михаила Врубеля, Натальи Гончаровой, Владислава Мамышева-Монро и других художников. При этом впервые на временной выставке представлены такие масштабные произведения Васнецова из постоянной экспозиции Третьяковской галереи, как "Три царевны подземного царства", "Царевна-лягушка", "Иван-царевич на Сером Волке".

Также в здании на Крымском Валу 3 июля открылась новая выставка - "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина". Смирнов и Сорокин передали в дар галерее более 100 произведений современных молодых художников, а также пожертвование на самостоятельную закупку музеем произведений современного искусства. В экспозиции представлены работы художников Виктора Алимпиева, Таус Махачевой, Давида Тер-Оганьяна, Алисы Йоффе и многих других. Экспозиция будет открыта по 16 августа.

На этой неделе, 7 июля, начала работу выставка "Ненавсегда. 1968-1985", посвященная искусству брежневской эпохи, которая должна была открыться еще в апреле, но из-за пандемии пришлось скорректировать даты. Она объединила около 450 экспонатов из 34 собраний, часть предметов не удалось привезти на выставку из-за ситуации с коронавирусом. Посетители увидят работы Ильи Кабакова, Виталия Комара и Александра Меламида, Льва Кропивницкого, Анны Добровенской, Михаила Шварцмана, Ларисы Кирилловой, Виктора Попкова, Алексея Тегина, групп "Коллективные действия", "Гнездо" и многих других художников.

Экспозиция включает в себя восемь разделов, в которых раскрываются ключевые темы эпохи: "Ритуал и власть", "Соц-арт", "Религиозный мистицизм", "Деревня", "Детство", "Сообщества", "История и остановленное время", "Исчезновение". Кураторами выставки выступили Кирилл Светляков, Юлия Воротынцева и Анастасия Курляндцева.

В новость были внесены изменения (12:32 мск) — добавлены подробности по тексту.