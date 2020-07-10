Центр фотографии им. братьев Люмьер в Москве откроется 14 июля

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Центр фотографии имени братьев Люмьер в Москве откроется для посетителей с 14 июля с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Посетители смогут увидеть выставки художника русского авангарда Александра Родченко из коллекции фонда Still Art и фэшн-фотографа Ги Бурдена.

Центр фотографии, как и другие выставочные площадки, был закрыт несколько месяцев из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса. "Центр фотографии имени братьев Люмьер возобновляет работу с 14 июля. Сотрудники центра будут делать все возможное для комфорта гостей и обеспечения безопасности: регулировать и ограничивать поток посетителей, чтобы была возможность сохранить дистанцию 1,5-2 метра. Все поверхности будут обрабатываться дезинфицирующими средствами в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора РФ; дополнительно создадим навигацию по залам", - говорится в сообщении пресс-службы центра.

В центре добавляют, что пока не будет экскурсий и лекций. Билеты можно приобрести на сайте, сеансы для просмотра экспозиции будут проходить с интервалом в один час. Рекомендованное время для осмотра экспозиции - один-два часа.

Выставка "Александр Родченко. Из коллекции Still Art Foundation" открылась 24 января. На выставке представлены портреты друзей Родченко - художников, архитекторов, поэтов, писателей, кинорежиссеров, сотрудников журналов "ЛЕФ" и "Новый ЛЕФ". Среди них узнаваемый портрет Лили Брик, который стал основой для плаката Ленгиза, несколько фотографий Владимира Маяковского из первой фотосессии в мастерской Родченко на Мясницкой (1924) и знаменитая фотография Осипа Брика, где вместо одной из линз очков вмонтировано название журнала "ЛЕФ".

Выставка работ одного из самых влиятельных фотографов второй половины XX века Ги Бурдена "Следуй за мной", на которой представлены более 50 его известных снимков, начала работу в конце февраля. В экспозицию вошли снимки, сделанные Ги Бурденом в разные периоды, начиная с 1950-х и до середины 1980-х годов. Среди них в том числе культовый кадр, сделанный для французского издания Vogue в 1970 году, на котором лицо девушки прикрывают несколько ладоней.