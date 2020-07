Christie's впервые проводит онлайн-аукцион одновременно на четырех площадках

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Аукционный дом Christie's впервые организовал в пятницу продажу произведений современного искусства одновременно на четырех площадках - в Гонконге, Париже, Лондоне и Нью-Йорке. Как сообщила корреспонденту ТАСС представитель аукционного дома Ребекка Риджилаупт, онлайн-аукцион, получивший название ONE: A Global Sale of the 20th Century ("Один: Всемирный аукцион произведений искусства ХХ века"), проводится вместо планировавшегося ранее в Нью-Йорке на конец июня и отмененного из-за пандемии коронавируса.

В частности, на аукционе в Нью-Йорке выставлена работа Пабло Пикассо (1881-1973) "Алжирские женщины" (Les Femmes d'Alger) - одна из серии из 15 работ, созданных по мотивам картины "Алжирские женщины в своих покоях", написанной в 1834 году Эженом Делакруа (1798-1863). Эта ранее не выставлявшаяся на аукцион работа Пикассо оценивается предварительно в $25 млн. Кроме того, на торги выставлены картина американского художника Роя Лихтенштейна (1923-1997) "Обнаженная с веселым рисунком" (Nude with Joyous Painting), которую оценивают предварительно в $20-30 млн, и написанное в 1962 году полотно "Энни" (Annie) современного американского художника Эда Рушея, также оцениваемое в $20-30 млн.

В Гонконге коллекционерам предложены, в частности, картина современного американского художника Марка Гротьяна Untitled (Non-Indian #5), предварительно оцененная в $3,2-4,5 млн и полотно современного немецкого художника Герхарда Рихтера Frost 1, оцененное в $6,2-8,8 млн. На торгах в Париже выставлена работа выходца из России Никола де Сталь (Николая Владимировича Сталь фон Гольштейн) (1914-1955) "Пляж в Агридженто", которую эксперты аукционного дома оценили в $4-6,2 млн, а в Лондоне - рисунок Пабло Пикассо (1881-1973) "Портрет женщины", оцененный в полмиллиона долларов, и полотно итальянского художника Альберто Бурри (1915-1995) Rosso Plastica, предварительная оценка которого составляет $3,5-4,3 млн.

Как отметили в аукционном доме, решение проводить онлайн-торги в новом формате, сразу на четырех площадках, "открывает возможности для участников по всему миру приобретать важные художественные работы".

"Аукционный дом Christie's меняет формат работы с произведениями искусства, а также то, как мы представляем их коллекционерам, - отметил в этой связи руководитель департамента послевоенного и современного искусства Christie's Алекс Роттер. - Мир виртуальный и мир реальный становятся все ближе, и мы пришли к выводу, что необходимо в новых условиях создавать новую платформу".