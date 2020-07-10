Музей Маяковского в Москве планируют открыть после ремонта к 130-летию поэта

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Музей Владимира Маяковского на Лубянке в Москве должен открыться после ремонта к 2023 году, когда будет отмечаться 130-летие со дня рождения поэта. Об этом в пятницу сообщил ТАСС директор музея Алексей Лобов.

"Мы рассчитываем, что год уйдет на технический ремонт всего здания. И какое-то время - 6-8 месяцев - мы берем на то, чтобы заново воссоздать экспозицию. Исходя из этих расчетов, плановое открытие музея - 2022 год, но с учетом всех возможных и невозможных проблем мы думаем, что к 130-летию Маяковского в 2023 году музей уже будет функционировать", - сказал он.

По словам Лобова, задержки по срокам связаны с вопросами пожарной безопасности. "Департамент культуры и Музей Маяковского подготовили и согласовали проект, в прошлом году он был подан на государственную экспертизу. К сожалению, проектировщики не учли многих требований пожарной безопасности, проект полностью переделан. Он должен был быть отправлен на экспертизу, но тут началась пандемия коронавируса, и вот сейчас он подается на экспертизу. Мы надеемся, что сейчас он пройдет все согласования", - подчеркнул директор.

Он отметил, что после ремонта музей будет доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья, здесь также появятся новые общественные пространства. "Два основных требования - это пожарная безопасность и московские требования по комфортному пребыванию посетителей, в первую очередь маломобильных групп населения, инвалидов по зрению или слуху. В музее должны появиться несколько зон комфорта. Это ресепшен для приема посетителей, в музее появятся кафе, книжный и сувенирный магазины", - сообщил Лобов.

Новые музейные пространства

Несмотря на закрытие главного здания, сотрудники музея Маяковского вели работу по созданию новых экспозиций, связанных с жизнью и творчеством литератора. "Пока музей закрыт, мы заново открыли квартиру Маяковских на Красной Пресне, там у нас сейчас размещена экспозиция, построенная на материалах, которые подарила музею Хелен Патрисия Томпсон (Елена Владимировна Маяковская) - это американская дочь Маяковского. Она, к сожалению, скончалась, но по завещанию ее сын передал все материалы в музей. Там уникальная экспозиция, которая рассказывает о поездке Маяковского в Америку в 1925 году, о его знакомстве с Элли Джонс и рождении Патрисии Томпсон", - рассказал Лобов.

Он также напомнил, что в прошлом году для посетителей открылась еще одна квартира. "Эта квартира впервые открыта для доступа посетителей, это квартира матери и сестер Маяковского в Студенецком переулке. Таким образом, этим кластером из двух квартир мы закрываем некие лакуны, которые не совсем полно отражаются в основной экспозиции", - отметил директор музея Маяковского.

"Конечно, все эти задержки, связанные с ремонтом, нас очень волнуют, но, с другой стороны, важно понимать, что для музея в приоритете стоят проблемы безопасности как посетителей, так и тех уникальных экспонатов, которые выставлены в экспозиции. Они невосполнимы, поскольку связаны с жизнью и творчеством Владимира Владимировича Маяковского", - добавил Лобов.

Основанный в 1937 году Государственный музей В. Маяковского обладает уникальными художественным, мемориальным, фотонегативным и документальным фондами, посвященными жизни, творчеству и памяти поэта, а также его современникам. Главное здание музея на Лубянке в 2013 году было закрыто на капитальный ремонт.