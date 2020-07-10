"Триумфальную арку" Магритта продали на торгах Christie's за почти $22,5 млн

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Картина бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта (1898-1967) "Триумфальная арка" (L'Arc de Triomphe) стала топ-лотом онлайн-торгов аукционного дома Сhristie's в Лондоне, впервые проходящих параллельно с торгами на трех других площадках - в Гонконге, Париже и Нью-Йорке. Полотно ушло с молотка в пятницу за £17,8 млн (почти $22,5 млн по текущему курсу) с более чем двукратным превышением оценочной стоимости.

Как ранее сообщила корреспонденту ТАСС представитель аукционного дома Ребекка Риджилаупт, онлайн-аукцион, получивший название ONE: A Global Sale of the 20th Century ("Один: Всемирный аукцион произведений искусства ХХ века"), проводится вместо планировавшегося ранее в Нью-Йорке на конец июня и отмененного из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. В изменившихся условиях Сhristie's было принято решение работать в новом формате.

"Триумфальная арка" была написана в 1962 году и успела сменить трех владельцев. Вопреки названию, выбранному автором для своего произведения, на полотне изображено могучее дерево на фоне из сине-зеленых листьев каштана. Образ дерева был одним из основных мотивов в послевоенном творчестве Магритта.

Как отмечается в комментарии экспертов Сhristie's, в этой работе художник прославлял "триумф гармонии, чувство абсолютного единения, целостность божественного замысла, процесс творения и непрестанного обновления, который мы наблюдаем лишь в природе", естественную красоту, "которой человечество лишь стремится подражать".

Рекорд стоимости для работ Магритта - $26,8 млн, за которые в 2018 года на аукционе Sotheby’s была продана написанная в 1937 году картина "Принцип удовольствия" (Le Principe du Plaisir). Это портрет британского поэта и покровителя сюрреализма Эдварда Джеймса (1907-1984). Вместо лица своей модели Магритт изобразил сияющий шар света.

Работа Георга Базелица "Склонившийся пьющий" (Gebeugter Trinker), созданная в 1982 году, была продана на пятничном аукционе за £4,6 млн ($5,8 млн). Немецкий неоэкспрессионист входит в число самых дорогих из ныне живущих художников. Изображения пьющих людей - одна из наиболее известных серий в его творчестве.

Новый владелец отдал £4,9 млн (почти $6,2 млн) за картину "Масленица и Пост" (Carnival and Lent) современной британской художницы Сесилии Браун. Масштабное полотно (2,46 м на 2,6 м), выдержанное в духе абстракционизма, было вдохновлено работой голландского живописца Питера Брейгеля-старшего (1525-1569) "Битва Масленицы и Поста" (Het gevecht tussen Carnaval en Vastentijd).

Картина "Художник и его модель" (Le peintre et son modele) Пабло Пикассо (1881-1963) была продана за £2,3 млн ($2,9 млн), "Купающиеся мальчики" норвежского экспрессиониста Эдварда Мунка (1863-1944) - за £1,8 млн ($2,3 млн).