Первые показы мультимедийного спектакля "Грифон" в "Херсонесе" пройдут для врачей Крыма

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Первые показы мультимедиа-спектакля "Грифон" в новом сезоне на площадке севастопольского музея-заповедника "Херсонес Таврический" пройдут для врачей Крымского полуострова и членов их семей. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе фонда "Моя история", выступающего организатором мероприятия.

"15 июля 2020 года на сцене "Херсонеса Таврического" состоится долгожданная премьера второго сезона масштабного спектакля "Грифон". 15 и 16 июля билеты не будут доступны для покупки, так как спектакли бесплатно покажут крымским врачам и их семьям. Премьерные показы будут своего рода благодарностью организаторов врачам, которые все эти месяцы сражались и продолжают сражаться за жизни пациентов с диагнозом COVID-19", - говорится в сообщении.

Премьера спектакля "Грифон" состоялась в севастопольском музее-заповеднике "Херсонес Таврический" в июле 2019 года. По сюжету, главные герои - дети Маша и Ваня - случайно будят древнего грифона, который был одним из первых символов античного города, и отправляются в путешествие во времени. Они видят, как жители Херсонеса и севастопольцы в разные годы защищали свой город, какое проявляли мужество и готовность к самопожертвованию. Площадка для спектакля состоит из четырех сцен, в ходе представления используется множество световых, звуковых и других спецэффектов, в его подготовке, длившейся два года, были задействованы около 200 человек.

По данным фонда "Моя история", в прошлом сезоне спектакль показывали 20 раз, его посетили около 10 тыс. человек со всей России. Пришлось ввести несколько дополнительных показов, так как билеты выкупили задолго до начала спектакля.

Об истории города

Место, где расположен современный Севастополь, было заселено 2,5 тыс. лет назад. Большая часть археологических находок, в том числе поднятых с морского дна, связана с историей Херсонеса, основанного в 424-421 года до н. э. как древнегреческая колония и просуществовавшего до конца ХIV века нашей эры. В Средние века здесь основали свои поселения генуэзские купцы (Генуя - территория современной Италии), а в XV веке территория стала подконтрольна Крымскому ханству.

Город Севастополь основан в 1783 году как база российского флота на Черном море. Во время Крымской войны (1853-1856) город был осажден. Первая оборона Севастополя длилась с 17 октября 1854-го по 9 сентября 1855 года, и считается, что это позволило ускорить окончание войны. Согласно мирному договору, Российской империи было запрещено иметь флот на Черном море, и стратегическое значение вернулось к городу только к концу XIX века.

К началу Великой Отечественной войны Севастополь вновь был базой Черноморского флота и одним из важнейших портов побережья, авиаудары по городу наносились с первого дня войны. Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года. Врагу удалось взять город лишь с третьей попытки, хотя он изначально не рассчитывал на столь ожесточенное сопротивление. Гитлеровская оккупация Севастополя длилась почти два года, город был освобожден 9 мая 1944 года.

Как считают историки, защитники Севастополя смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттягивая на себя значительные силы врага.

После войны Севастополю присвоили звание "Город-Герой".