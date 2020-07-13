Национальная художественная галерея США открывается после перерыва из-за пандемии

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Национальная художественная галерея США возобновит на следующей неделе прием посетителей после перерыва в работе продолжительностью более четырех месяцев, вызванного ограничениями из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба музея.

20 июля откроется для посетителей западное, основное, крыло музея. Это решение было принято в связи с тем, что мэр Вашингтона Мюриэл Боузер ранее объявила о переходе к второму этапу отмены санитарно-эпидемиологических ограничений, введенных в целях сдерживания вспышки нового коронавируса. Однако посетители получат доступ далеко не ко всем частям западного здания. Кроме того, для входа в галерею потребуется оформлять билет с указанием конкретного времени допуска. Полностью же здание откроется только после перехода столицы США к третьему этапу отмены ограничений. При этом восточное крыло галереи, в котором недавно был начат крупный ремонт крыши, откроют в последнюю очередь.

20 июня администрация музея возобновила допуск посетителей в сад скульптур галереи, который занимает примерно 2,4 га. На его территории установлено в общей сложности 21 произведение современного искусства. Кроме того, там много тенистых деревьев, кустарников и цветов, имеется значительных размеров фонтан, всегда привлекающий в жару массу людей, особенно ребятишек.

Галерея закрылась из-за вспышки нового коронавируса 14 марта.

Музей является частью расположенного в столице США Смитсоновского института. Это - крупнейший в мире музейный и научно-исследовательский комплекс, в штате которого работает 6,5 тыс. человек, а еще 6,3 тыс. заняты в его культурно-просветительских учреждениях в качестве волонтеров. В систему института входят 19 музеев и галерей в Вашингтоне и Нью-Йорке, Национальный зоопарк в столице США и еще 9 научно-исследовательских центров. Вход практически во все музеи системы Смитсоновского института и Национальный зоопарк бесплатный.

Официально институт считается государственным учреждением. Доля американских властей в его финансировании составляет примерно 70%. Дополнительные средства в бюджет организации поступают главным образом от частных пожертвований, за счет издательской и коммерческой деятельности. Остальные заведения системы Смитсоновского института пока остаются из-за пандемии закрытыми.