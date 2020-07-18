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Московские деятели культуры обратились в Мосгордуму с просьбой о допфинансировании

По словам председателя комиссии думы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова, без финансовой поддержки учреждения культуры лишатся персонала, а артисты - возможности выходить на сцену

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Деятели культуры столицы обратились в Московскую городскую думу с вопросом о дополнительной финансовой поддержке музеев и театров. Об этом в субботу сообщил журналистам председатель комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов по итогам встречи представителей Столичного цеха деятелей культуры и депутатов МГД в саду "Эрмитаж".

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"Сегодня возникли проблемы с выпадающими доходами, которые, к сожалению возникли из-за пандемии, проблемы с посещаемостью театров, музеев, то есть у каждого учреждения культуры есть свои проблемы, но главное, что без государственной поддержки мы лишимся, к сожалению, и персонала и возможности артистам выходить на сцену. Мы собрались с коллегами и договорились, что будет обращение к фракции "Единая Россия" чтобы вынести этот вопрос на заседание Думы, чтобы поддержать бюджетом на третий квартал учреждения культуры и в дальнейшем вынести этот вопрос правительству и мэру Москвы Сергею Собянину. Я уверен, что у нас все получится, - сказал Герасимов.

Он отметил, что необходимо объединить все усилия, для того, чтобы в целом сохранить культуру.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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