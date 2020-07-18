На месте будущего памятника поэту Андрею Дементьеву в Твери установили закладной камень

ТАСС, 18 июля. Церемония установки закладного камня на месте будущего памятника Андрею Дементьеву (1928 - 2018) состоялась в субботу в Твери, на малой родине поэта. Закладка камня и другие мероприятия приурочены к 92-летию со дня рождения Дементьева, который отмечался 16 июля, сообщила пресс-служба правительства Тверской области.

"На набережной Степана Разина, 16 в Твери, где заканчивается улица Андрея Дементьева, установлен закладной камень. В будущем на этом месте появится памятник нашему земляку, Почетному гражданину города Твери и Тверской области, поэту Андрею Дементьеву", - говорится в сообщении.

В церемонии приняли участие вдова Андрея Дементьева Анна Пугач-Дементьева, российские артисты и жители города.

Губернатор Игорь Руденя, слова которого привела пресс-служба, выразил надежду, что памятник поэту в центре Твери, где Дементьев родился и прожил 39 лет, станет не только знаковым местом, но и популярным туристическим объектом.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, также сегодня в Доме поэзии Андрея Дементьева в формате онлайн подвели итоги IV Всероссийского конкурса молодых поэтов "Зеленый листок", традиция проведения которого заложена Андреем Дмитриевичем. В этом году в конкурсе приняли участие авторы из 50 регионов, победителями и лауреатами стали поэты из Тверской области, Санкт-Петербурга, республики Дагестан, Воронежа, Липецкой, Архангельской, Белгородской областей, Забайкальского края, Донецкой Народной Республики.

На площади Славы в Твери также проходит Дементьев Фест. "Концерт "Мир держится на добрых людях" посвящен медицинским работникам региона, в нем участвуют известные российские артисты театра, эстрады и кино, в том числе Александр Розенбаум, Марк Тишман, Зара, Яна Чурикова, группа "Кватро", хор Сретенского монастыря", - добавили в пресс-службе.

Об Андрее Дементьеве

Андрей Дементьев (1928 - 2018) - советский и российский поэт, автор более 40 поэтических сборников, тираж которых превысил миллион экземпляров, его произведения переведены на английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, венгерский и многие другие языки, на его стихи также созданы десятки песен. Среди известных стихотворений поэта - "Не смейте забывать учителей", "Не обижайтесь на детей", "Быть стариком - непростая штука", "Никогда ни о чем не жалейте вдогонку".

В Тверской области учреждена Всероссийская поэтическая премия имени Андрея Дементьева для молодых поэтов и профессиональных литераторов, ее премиальный фонд составляет 1 млн рублей.

В новость были внесены изменения (21:26 мск) - уточняется список участников церемонии