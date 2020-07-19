В Севастополе ко Дню ВМФ пройдут дополнительные показы мультимедиа-спектакля "Грифон"

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Мультимедийный спектакль "Грифон" на площадке севастопольского музея-заповедника "Херсонес Таврический" дополнительно покажут на следующей неделе в честь Дня Военно-морского флота, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе фонда "Моя история", реализующего проект.

Премьера спектакля "Грифон" состоялась в "Херсонесе Таврическом" в июле 2019 года. По данным фонда, в прошлом сезоне спектакль показывали 20 раз, его посетили около 10 тыс. человек со всей России. В прошлом году пришлось ввести несколько дополнительных показов, так как билеты на все спектакли были выкуплены еще до премьеры. В 2020 году первый показ "Грифона" состоялся 15 июля, и сейчас, по данным фонда, уже раскуплены почти все билеты на ближайшие представления.

"В связи с тем, что почти полностью раскуплены билеты на первые спектакли для широкой публики, фонд "Моя История" объявил о введение дополнительных показов. Внеочередные спектакли состоятся 22, 23 и 24 июля. По сообщениям организаторов дополнительные показы будут приурочены к празднованию Дня Военно-морского флота", - рассказали в пресс-службе.

По данным фонда, в дополнительных спектаклях также сыграет основной состав актеров, каскадеров и солистов балета, которые были задействованы на первых показах.

"Можно без преувеличения сказать, что в прошлом сезоне спектакль имел ошеломительный успех у публики, и мы неоднократно вводили в расписание дополнительные показы. К такому же сценарию развития событий мы были готовы и в этом сезоне, но не думали, что будем вводить новые спектакли в первую же неделю. Мы неслучайно выбрали даты, ближайшие к Дню ВМФ, ведь для Севастополя это особый праздник", - приводятся в сообщении слова председателя совета фонда Ивана Есина.

Об истории города

Место, где расположен современный Севастополь, было заселено 2,5 тыс. лет назад. Большая часть археологических находок, в том числе поднятых с морского дна, связана с историей Херсонеса, основанного в 424-421 г. г. до н. э. как древнегреческая колония и просуществовавшего до конца ХIV века нашей эры. В Средние века здесь основали свои поселения генуэзские купцы (Генуя - территория современной Италии), а в XV веке территория стала подконтрольна Крымскому ханству.

Город Севастополь основан в 1783 году как база российского флота на Черном море. Во время Крымской войны (1853-1856) город был осажден. Первая оборона Севастополя длилась с 17 октября 1854 года по 9 сентября 1855 года, и считается, что это позволило ускорить окончание войны. Согласно мирному договору, Российской империи было запрещено иметь флот на Черном море, и стратегическое значение вернулось к городу только к концу XIX века.

К началу Великой Отечественной войны Севастополь вновь был базой Черноморского флота и одним из важнейших портов побережья, авиаудары по городу наносились с первого дня войны. Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года. Врагу удалось взять город лишь с третьей попытки, хотя он изначально не рассчитывал на столь ожесточенное сопротивление. Гитлеровская оккупация Севастополя длилась почти два года, город был освобожден 9 мая 1944 года.

Как считают историки, защитники Севастополя смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттягивая на себя значительные силы врага.

После войны Севастополю присвоено звание "Город-герой".

По сюжету "Грифона", главные герои - дети Маша и Ваня - случайно будят древнего грифона, который был одним из первых символов античного города, и отправляются в путешествие во времени. Они видят, как жители Херсонеса и севастопольцы в разные годы защищали свой город, какое проявляли мужество и готовность к самопожертвованию. Площадка для спектакля состоит из четырех сцен, в ходе представления используется множество световых, звуковых и других спецэффектов, в его подготовке, длившейся два года, были задействованы около 200 человек.