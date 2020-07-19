Умерла актриса из сериалов "Убойная сила" и "Тайны следствия" Марина Макарова

ТАСС, 19 июля. Актриса Костромского камерного драматического театра Марина Макарова, сыгравшая в сериалах "Тайны следствия", "Убойная сила" и многих других, умерла на 46-м году жизни. Об этом сообщается в воскресенье на странице театра в социальной сети "ВКонтакте".

"Ушла из жизни актриса Марина Макарова. Нет слов. Светлый, отзывчивый, талантливый человек. Любим и всегда будем помнить", - говорится в сообщении.

Макарова долгое время болела. Художественный руководитель Костромского камерного драмтеатра Борис Голодницкий уточнил, что причиной смерти стало онкологическое заболевание. На лечение была собрана большая сумма денег.

Марина Макарова родилась 30 сентября 1974 года в Костроме. Окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (СПбГАТИ), курс Ю. В. Томошевского. Сотрудничала с театром "Приют комедианта". Наиболее известна по ролям в сериалах "Убойная сила", "Тайны следствия", "Литейный", "Фаворский".