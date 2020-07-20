Первые спектакли фестиваля "Золотая Маска" начнутся в конце июля

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Первые показы постановок в рамках фестиваля "Золотая Маска -2020", отложенного из-за пандемии коронавируса, начнутся уже в конце июля. Торжественная церемония награждения лауреатов премии "Золотая Маска" запланирована на 30 октября 2020 года в концертном зале "Зарядье", сообщили в понедельник в пресс-службе смотра.

"Первые показы спектаклей должны состояться уже в конце июля и в августе. А на сентябрь и октябрь в Москве уже составлено насыщенное расписание фестиваля. Постановки, чей показ в Москве невозможен по организационным причинам, музыкальное и драматическое жюри будет смотреть на сцене родных театров в российских городах", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, на данный момент дирекция "Золотой Маски" заново выстраивает конкурсную афишу. Афиша фестиваля и информация о начале продажи билетов появятся на сайте "Золотой Маски" через две недели. В конкурсной программе фестиваля "Золотая маска - 2020" было заявлено 62 театра из 21 российского города.

По словам генерального директора фестиваля Марии Ревякиной, театры оказались наиболее уязвимыми в ситуации пандемии в том числе и потому, что "основа театрального искусства - живой процесс, уникальное взаимодействие со зрительным залом". "Поэтому так важно сейчас, когда карантинные меры снимаются, осторожно, с соблюдением всех необходимых ограничений, но все же возвращаться к работе. <...> Мы надеемся снова соединить вместе российские театры, дать возможность зрителям и профессионалам увидеть наиболее яркие работы прошлого сезона и главное - помочь нам всем вернуть публику в театральные залы", - передают ее слова в пресс-службе.

Фестиваль "Золотая Маска" проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры Российской Федерации, правительства Москвы. Учредитель премии - Союз театральных деятелей Российской Федерации.

Гастроли

Первые гастроли российских театров в регионах при поддержке фестиваля "Золотая маска" должны состояться с 1 по 17 сентября.

"Дирекция "Золотой маски" работает над возобновлением региональной программы в городах России. Первые гастрольные проекты запланированы с 1 по 17 сентября в Благовещенске, а также небольших городах Тынде, Зее и Белогорске, в рамках государственной программы развития театрального искусства на Дальнем Востоке", - отметили представители проекта.

Как пояснили ТАСС организаторы, пока идет процесс переговоров с субъектами и нет точного понимания, какие театры первыми выступят на гастролях. Решение будет зависеть от эпидемической ситуации.

В пресс-службе отметили, что до конца 2020 года мероприятия фестиваля должны состояться в Воронеже, Казани, Братске, Иркутске, Череповце, Санкт-Петербурге, Смоленске, Петрозаводске и Костомукше. Дирекция фестиваля также надеется, что осенью станет возможным проведение и традиционных зарубежных проектов "Золотой Маски" в странах Балтии и в Турции.