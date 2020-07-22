Богомолов не планирует уходить в актерскую профессию после съемок в сериале Бондарчука

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, исполнивший главную роль в драме Федора Бондарчука "Псих", не планирует строить актерскую карьеру. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

"Прекрасный материал и прекрасный режиссер Федор Сергеевич [Бондарчук], прекрасная компания постановочная, организационная, актерская. Мне в большое удовольствие работать в этом проекте. Мне легко там, внутри этого материала, он правдив. Поэтому все это и про меня в том числе. Но вы поймите, я ведь не актер и быть им не планирую, - сказал он. - Я благодарен Федору Сергеевичу за то, что верит в меня. И я доверился именно ему как режиссеру. И классному тексту".

Также худрук театра отметил, что после выпуска первой книги "Так говорил Богомолов" не планирует новых публикаций в ближайшее время. "Пока отложил книжные планы на год. Слишком много работы в театре и кино", - добавил он.

Премьера восьмисерийного фильма об успешном психотерапевте, который сам нуждается в помощи, состоится в ноябре 2020 года на сервисе more.tv. Это первый сериал Бондарчука. Сценарий картины написала актриса Паулина Андреева. Главные роли исполнят Богомолов и Елена Лядова. Также в проекте заняты Роза Хайруллина, Олег Меньшиков, Анна Чиповская, Александр Горчилин и другие.